Autostrada A4 między Krakowem a Katowicami taniej podczas wakacji. Pod jednym warunkiem

Operator odcinka autostrady A4 przygotował dla kierowców wakacyjną promocję. Od początku lipca do końca września opłaty zostaną obniżone od 15 do 30 proc. Przejazd z Krakowa do Katowic samochodem osobowym autostradą kosztuje teraz 10 zł. Ze zniżką zapłacimy 7 zł. Promocja obejmuje także większe pojazdy wyższych kategorii - 17 zł zamiast 20 zł w przypadku kategorii 2 i 3 oraz 30 zł zamiast 35 zł dla kategorii 4 i 5.

REKLAMA

Videotolling, czyli co? Szybka metoda płatności na bramkach

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. chce w ten sposób promować nowy sposób płatności na bramkach o nazwie videotolling. Co to jest? To automatyczny system płatności, który opiera się na identyfikacji numeru rejestracyjnego samochodu. Po odczytaniu naszych tablic specjalne urządzenie automatycznie podnosi szlaban, a my możemy przejechać bez zatrzymywania się i płacenia w okienku. To znacznie szybsze rozwiązanie, niwelujące korki. Zanim ruszymy w trasę musimy zarejestrować się w systemie i podpiąć do niego kartę płatniczą. Wtedy opłata zostaje ściągnięta z naszego konta, a my nie musimy stać w kolejkach do klasycznych bramek.

Co ważne, nie ma potrzeby instalacji żadnego dodatkowego urządzenia w samochodzie ani dokonywania płatności z góry.

Videotolling na A4 to żadna nowość. Działa już od wakacji 2019 r., a kierowcy, żeby z niego skorzystać musieli zainstalować aplikację Autopay. Od tego roku system obsługuje także aplikację SkyCash i stąd wakacyjna obniżka. Co ważne, mniej zapłacą nie tylko użytkownicy SkyCash, ale także ci, którzy już wcześniej używali Autopay.

Chcę skorzystać z szybkiej płatności. Którą bramkę wybrać?

Dedykowane bramki na A4 Katowice - Kraków oznaczone są symbolem kamery na żółtym tle. To pierwsza i druga bramka od lewej strony oraz trzecia bramka od prawej. To do nich musicie się kierować, żeby dokonać automatycznej płatności. Co jeśli podjedzie do złej bramki? Chęć zapłaty przez aplikacje Autopay lub SkyCash należy zgłosić inkasentowi, ale pamiętajcie, że taka transakcja potrwa znacznie dłużej.