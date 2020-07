W zeszłym roku na polskich drogach pojawiło się prawie 1,5 miliona samochodów - 550 tysięcy z nich to auta nowe, kupione w salonach sprzedaży nad Wisłą, a reszta to używane, które zaimportowaliśmy z zagranicy. W najnowszym raporcie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że w tym samym czasie z bazy danych CEPiK wyrejestrowano 540 tysięcy samochodów. Aż 90 proc. z nich (dokładnie 468 882) trafiło na złomowiska. W porównaniu z rokiem 2018 r. do kasacji trafiło o 7 proc. pojazdów mniej.

Jakich samochodów pozbywają się Polacy?

Złomujemy głównie samochody ponad dwudziestoletnie - 70 proc. wszystkich aut wyprodukowano przed rokiem 2000. Najwięcej zezłomowanych samochodów to rocznik 1999 r. Do demontażu swoje auta oddają tak naprawdę tylko osoby prywatne (99 proc.). Z Polski znikają przede wszystkim silniki benzynowe (75 proc. wszystkich wyrejestrowanych), ale to nie powinno dziwić. W rocznikach, które są demontowane, to właśnie ten rodzaj napędu zdecydowanie dominował.

Najczęściej złomowane marki i modele w Polsce w 2019 r.

Opel – 77 453 szt. Volkswagen – 61 055 szt. Fiat – 60 928 szt. Renault – 42 873 szt. Ford – 41 374 szt. Daewoo – 29 409 szt. Peugeot – 16 231 szt. Audi – 15 518 szt. SEAT – 14 461 szt. Skoda – 13 120 szt.

Jeśli chodzi o konkretne modele, to liderami statystyk są dwa popularne kompakty z Niemiec - na złom trafiło po 25 tysięcy opli astra I i volkswagenów golfów III. Tak wygląda pierwsza dziesiątka:

Opel Astra I – 25 011 szt. Volkswagen Golf III – 24 290 szt. Fiat Seicento – 18 080 szt. Opel Corsa II – 17 429 szt. Opel Vectra II – 16 973 szt. Volkswagen Polo III – 13 688 szt. Daewoo Matiz – 11 374 szt. Ford Focus I – 11 295 szt. Daewoo Lanos – 9 609 szt. Renault Megane I – 9 500 szt.

Demontaż samochodów w 2019 r. na interaktywnej infografice

IBRM Samar zawsze do swoich raportów dołącza interaktywną infografikę, na której znaleźć można sporo ciekawych informacji. Znajdziecie ją poniżej. Jeśli chcecie wyświetlić ją na pełny ekran, to trzeba kliknąć w ikonkę trzech kropek, która wyświetla się w prawym górnym rogu i tam wybrać ikonę monitora.