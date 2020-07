Nissan Navara nie trafi do polskiej armii, mimo że wygrał przetarg. Wiemy co go zastąpi

Zastąpi go Ford Ranger XLT o podobnych parametrach, który jest wytwarzany w zakładach koncernu zlokalizowanych w RPA. Samochód zmieni w polskiej armii wysłużonego Honkera. Co ciekawe, nie jest to pierwsze podejście Forda do wojskowego przetargu.

Wojsko próbuje znaleźć nowy samochód terenowy co najmniej od 2015 r. Wtedy został ogłoszony pierwszy przetarg, który wygrał... Ford Ranger. Transakcja nie doszła do skutku, bo firma, która go proponowała, była jedynym oferentem. Również następne cztery przetargi zorganizowane w kolejnych latach nie zakończyły się wyłonieniem następcy Honkera. Aż do 2020 roku.

Zwycięzca jednak pozostał ten sam. To konsorcjum dwóch spółek Glomex, polskiej i czeskiej, które przygotuje samochody terenowe zgodnie z militarną specyfikacją i sprzeda je polskiej armii. Zlecenie przewidywało dostarczenie 485 sztuk pikapów z napędem 4x4 w latach 2020-2022 z możliwością powiększenia zamówienia o kolejne 150 samochodów.

Przetarg na samochody dla polskiej armii. Do sześciu razy sztuka

Dzięki atrakcyjniejszej cenie Forda, część opcjonalną udało się zwiększyć do 163 sztuk, bez zmiany wartości przetargu. Ministerstwo Obrony przeznaczyło na ten cel kwotę ponad 121 mln złotych, o 40 mln zł więcej niż wcześniej, ale taka kwota okazała się zbyt niska. Wszystkie złożone oferty ją przekraczały. Być może tym razem armii pomógł światowy kryzys.

Oferta firm Glomex była jedną z trzech, które otrzymało wojsko w odpowiedzi na przetarg na "samochody osobowo-ciężarowe ogólnego przeznaczenia" zorganizowany w ramach programu "Mustang". Ford Ranger XLT spełnia wszystkie warunki wyszczególnione w specyfikacji technicznej. Oprócz tego, że jest nieco tańszy, oferuje też więcej miejsca, zwłaszcza w części ładunkowej.

Glomex wyposaży samochody między innymi w sztywną zabudowę przestrzeni bagażowej, ochronne płyty pod podwoziem i opony typu runflat, umożliwiające jazdę po utracie powietrza. Ford Ranger XLT dla wojska zgodnie z dokumentacją przetargu musi mieć silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 150 KM.

Takie warunki spełnia dostępny na europejskim rynku model z turbodieslem 2.0 EcoBlue o mocy 170 KM i to on trafi na wyposażenie polskiego wojska. Dzięki temu Honker będzie wreszcie mógł odejść na zasłużoną emeryturę.

Honker 900 fot. Honker