Lincoln nie będzie już sprzedawał klasycznych aut. Nastał czas SUV-ów

"Lincoln.com: American Luxury Crossovers, SUVs, and Cars" - taki opis ma oficjalna strona producenta w wyszukiwarce Google. Już tutaj widać, że Amerykanie stawiają nacisk przede wszystkim na crossovery oraz SUV-y, a klasyczne modele zostały przez nie zepchnięte na dalszy plan. Należąca do Forda marka premium prowadzi teraz szeroko zakrojoną ofensywę modelową, ale jeśli już pisaliśmy o nowym samochodzie, to zawsze był to SUV. Teraz dowiadujemy się, że Lincoln na dobre pożegna się z segmentem luksusowych sedanów. To symboliczny moment w historii producenta. I znak czasów, w których żyjemy. Na punkcie SUV-ów oszalał cały świat. Nie tylko Amerykanie - w zeszłym roku w Europie auta tego typu stanowiły aż 38 proc.

Produkcja Lincolna Continentala zostanie zakończona w tym roku - dowiedział się serwis "Detroit News". Kultowy model zniknie z oferty w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska limuzyna będzie dostępna już tylko w Chinach, bo Państwo Środka wciąż kocha klasyczne sedany. W Stanach marka skupi się tylko i wyłącznie na SUV-ach. Lada chwila zaprezentowany ma być stuprocentowy samochód elektryczny. Oczywiście crossover, ale przedstawiciele marki nie zdradzają jeszcze żadnych danych technicznych. Lincoln Continental powrócił na rynek w 2016 r., ale nie spotkał się z ciepłym przyjęciem. Na ogromnym amerykańskim rynku udało mu się dobić do 12 012 sprzedanych aut rocznie (2017 r.), ale już w 2019 r. roczna sprzedaż spadła do zaledwie 6 586 sztuk. Dane sprzed pandemii pokazywały, że 2020 r. będzie jeszcze gorszy.

Decyzja o uśmierceniu Continentala nie powinna dziwić nikogo, kto obserwuje ostatnie ruchy Forda na rodzimym rynku. Ostatnio informowaliśmy o wycofaniu ze Stanów takich samochodów jak Fusion (tamtejszy odpowiednik Mondeo), Taurus (model o klasę większy od Mondeo) oraz Fiesta. Amerykanie nie kupią także Focusa, który miał tam trafić w wersji Active w nadwoziu kombi, ale po handlowej wojnie z Chinami (to tam miał być Active produkowany) Ford wycofał się z tego pomysłu.

W aktualnej ofercie Lincolna, oprócz Continentala, znajdziemy jeszcze model MKZ, ale jego dni także są policzone. Marka premium Forda stawia teraz na SUV-y i niedawno pokazała aż cztery nowe modele. Najgłośniej było oczywiście o jej okręcie flagowym, czyli Navigatorze, ale w ofercie znajdziemy jeszcze trzy mniejsze propozycje. Od największego do najmniejszego to Aviator, Nautlius oraz Corsair. Poniżej wklejamy zdjęcia każdego.

Lincoln Navigator

Lincoln Navigator fot. Lincoln

Lincoln Aviator

Lincoln Aviator fot. Lincoln

Lincoln Nautilus

Lincoln Nautilus fot. Lincoln

Lincoln Corsair

Lincoln Corsair fot. Lincoln

Jeszcze w tym roku powinien dołączyć do nich zupełnie nowy, elektryczny model.