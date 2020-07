Policja idzie na zakupy. 100 radiowozów za 9,5 mln zł. Znamy już faworyta

Polska policja chce kupić 100 nieoznakowanych radiowozów segmentu C (dodatkowe 45 w opcji) jeszcze w 2020 r. i ma na to 9,5 miliona złotych. 80 samochodów trafi do funkcjonariuszy do końca października, a kolejne - do końca listopada. Za duży przetarg odpowiada Komenda Wojewódzka w Opolu, ale nowe auta trafią na służbę nie tylko w województwie opolskim. Będą służyć także w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu. Wszystkie samochody mają mieć benzynowy silnik o pojemności minimum 1,35 litra i mocy ponad 135 KM. Do przetargu zgłosiło się pięć firm:

Inter Auto z Krakowa - Skoda Scala za 8,56 mln zł,

Porsche Inter Auto z Warszawy - Skoda Scala za 8,75 mln zł,

AS Motors z Warszawy - Kia Ceed za 9,53 mln zł,

Marvel z Łodzi - Kia Ceed za 9,59 mln zł,

Dealer Skody z Lublina - Skoda Octavia za 11,55 mln zł.

Zdecydowanym faworytem wydaje się Skoda Scala, ponieważ to jedyne dwie oferty, które znalazły się w założonym przez policję budżecie. Co więcej, kryterium ceny odpowiada za 60 proc. oceny oferty. Duże znaczenie mają także tzw. kryteria jakościowe:

zużycie energii (18 proc.),

emisja dwutlenku węgla (18 proc.),

emisja innych zanieczyszczeń (4 proc.).

Pod tym względem Skoda Scala również wypada bardzo dobrze. Choć pod względem emisji zanieczyszczeń z zaproponowanych samochodów najlepiej radzi sobie Kia Ceed.