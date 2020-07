Winiety na Słowacji - ceny winiet i kary za ich brak. Gdzie kupić słowackie winiety?

Czy na Słowacji potrzebna jest winieta?

Na Słowacji winiety nie są obowiązkowe. Co więcej, jest duża możliwość pokonania trasy w tym kraju bez konieczności korzystania z dróg płatnych. U naszych południowych sąsiadów jest bowiem obecnie tylko 633 km płatnych dróg szybkiego ruchu. To, czy potrzebna będzie winieta zależy więc ściśle od tego dokąd się udajemy. Wielu Polaków decyduje się odwiedzić Tatry po słowackiej stronie - wówczas można pominąć zakup winiety, gdyż trasę w tym kierunku swobodnie da się pokonać drogami bezpłatnymi. Gorzej jeżeli planujemy objazd po największych miastach słowackich - wtedy czas, który poświęcimy na jazdę drogami bezpłatnymi znacząco wydłuży się w stosunku do przejazdu autostradami i ekspresówkami.

REKLAMA

Tu znajdziesz listę odcinków autostrad słowackich, gdzie aby przejechać musisz posiadać winietę:

D1 Bratislava, Vajnory - Hric. Podhradie 173 km

Bratislava, Vajnory - Hric. Podhradie 173 km D1 Dubná Skala - Turany 17 km

Dubná Skala - Turany 17 km D1 Ivachnová - Prešov, Západ 143 km

Ivachnová - Prešov, Západ 143 km D1 Prešov, Petrovany - Bidovce 35 km

Prešov, Petrovany - Bidovce 35 km D2 Brodské (SK/CZ) - Bratislava, Lamac 55 km

Brodské (SK/CZ) - Bratislava, Lamac 55 km D2 Bratislava, Jarovce - Cunovo (SK/HU) 9 km

Bratislava, Jarovce - Cunovo (SK/HU) 9 km D3 Hricovské Podhradie - Žilina, Brodno 13 km

Hricovské Podhradie - Žilina, Brodno 13 km D3 Skalité - Svrcinovec 15 km

Skalité - Svrcinovec 15 km D4 Jarovce (SK/AT) - Bratislava, Jarovce 2 km

Jarovce (SK/AT) - Bratislava, Jarovce 2 km R1 Trnava - Ban. Bystrica, Kremnicka 158 km

Trnava - Ban. Bystrica, Kremnicka 158 km R1A Nitra, Západ - Nitra, Kynek 2 km

Nitra, Západ - Nitra, Kynek 2 km R2 Lovcica, Trubín - Žiar nad Hronom 5 km

Lovcica, Trubín - Žiar nad Hronom 5 km R2 Zvolen, Západ - Zvolen, Centrum 3 km

Zvolen, Západ - Zvolen, Centrum 3 km R2 Zvolen, Východ - Kriván 18 km

Zvolen, Východ - Kriván 18 km R4 Košice, Juh - Milhost (SK/HU) 14 km

Košice, Juh - Milhost (SK/HU) 14 km R6 Púchov, Juh - Dolné Kockovce 1 km

Zobacz też: Eurowinieta: co to jest i jak z niej korzystać?

Cena winiet na Słowacji: jak się kształtują?

Na Słowacji obowiązuje jeden rodzaj winiet dla pojazdów do 3,5 tony. Można je wykupić na okres:

10 dni, wówczas słowacka winieta kosztuje 10 euro, czyli około 42 złotych

30 dni, wówczas słowacka winieta kosztuje 14 euro, czyli około 58,80 złotych

na rok, wówczas słowacka winieta kosztuje 50 euro, czyli około 210 złotych

Opłat za poruszanie się po autostradach nie muszą ponosić motocykliści. Za to jeżeli osobówka ciągnie przyczepę, a masa obu pojazdów razem przekracza 3,5 tony, wtedy kierowca musi wykupić winietę dla przyczepy, której cena kształtuje się dokładnie tak samo jak dla samochodu, czyli na 10 dni - 10 euro, na 30 - 14 euro, a na rok 50 euro.

Gdzie kupić winietę na Słowacji?

Winietę na Słowacji można kupić w jednym z wielu punktów handlowych, z największym naciskiem na stacje benzynowe, ale też w pobliżu płatnych dróg. Gdzie jeszcze można kupić słowacką winietę? Można zrobić to na stronie internetowej (poniżej znajdziesz adres). Na tym samym portalu możemy również sprawdzić ważność wykupionej winiety, po wcześniejszym podaniu numeru rejestracyjnego oraz kraju rejestracji pojazdu.

Czy na Słowacji dostępne są elektroniczne winiety?

Od pewnego czasu na Słowacji istnieje możliwość zakupu winiety elektronicznie. Wówczas numer rejestracyjny pojazdu, dla którego wykupywana jest winieta automatycznie trafia do bazy danych operatora, w związku z czym kierowca porusza się po autostradzie bez konieczności oklejania szyb. System jest bardzo czytelny i zakup odpowiedniej winiety nie powinien nikomu sprawić trudności. Zakupu dokonać można na stronie eznamka.sk. Dodatkowo strona operatora występuje w kilku wersjach językowych, w tym również w języku polskim.

Winiety na Słowacji: co wpisać na winiecie?

Od roku 2016 na Słowacji obowiązuje e-oznakowanie. Oznacza to, że przy zakupie słowackiej winiety zarówno w internecie, jak i w stacjonarnych punktach - elektronicznie musi zostać wpisany: rodzaj pojazdu i numer rejestracyjny. Po uiszczeniu stosownej opłaty, dostaniemy potwierdzenie zakupu SMSem od słowackiego systemu poboru opłat. Możliwe jest także wydrukowanie papierowego potwierdzenia.

Zobacz też: Winiety w Czechach: opłaty i kary. Gdzie je kupić i na jakich drogach obowiązują?

Jakie kary przewidziane są za brak winiety na Słowacji?

Na Słowacji podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej brak winiety podczas przejazdu jest karany. Mandat za to może wynosić od 80 euro wzwyż.