Winiety: Węgry. Sprawdź, ile zapłacisz za przejazd węgierskimi autostradami

Czy potrzebna jest winieta na Węgrzech?

Winiety na Węgrzech nie są obowiązkowe, ale będą nam potrzebne na większości dróg szybkiego ruchu, które oznaczane są najczęściej literą M. Możemy ominąć płatne drogi, jednak bardzo często będzie się to wiązało z dużo dłuższą drogą do wyznaczonego miejsca.

Ceny winiet na Węgrzech. Ile trzeba zapłacić za przejazd?

Dobra wiadomość jest taka, że ceny winiet na Węgrzech pomimo ogólnych podwyżek pozostały bez zmian. Ich koszt wynosi tyle samo, co rok temu. Ceny węgierskich winiet zależą od typu samochodu oraz okresu czasu, na jaki je wykupujemy.

Ceny winiet na Węgrzech dla kategorii D1M (motocykle, skutery i motorowery):

Winieta tygodniowa 1470 forintów (ok. 21 zł)

Winieta miesięczna 2500 forintów (ok. 36 zł)

Ceny winiet na Węgrzech dla kategorii D1 (motocykle oraz samochody osobowe o wadze poniżej 3,5 tony wraz z holowaną przyczepą, przystosowane do przewozu do siedmiu osób):

tygodniowa winieta dla samochodu z kategorii D1 to koszt 3500 forintów (około 50 zł);

winieta ważna przez okres miesiąca - 4780 forintów (około 68 zł);

winieta roczna w cenie 42 980 forintów (około 608 zł). Taka winieta obowiązuje do dnia 31 stycznia kolejnego roku.

Ceny winiet na Węgrzech dla kategorii D2 (pozostałe samochody osobowe o masie poniżej 3,5 tony i kampery):

Koszt winiety tygodniowej to 7000 forintów (ok. 100 zł)

Koszt winiety miesięcznej 9 560 forintów (ok. 135 zł)

Koszt winiety rocznej 42 980 forintów (ok. 608 zł).

Węgierska winieta: gdzie kupić?

Najbardziej korzystną opcją na zakup winiet są stacje benzynowe, znajdujące się przy płatnych drogach. Gdzie jeszcze możemy kupić węgierską winietę? W dedykowanych punktach, które są usytuowane przy granicy. W tym przypadku będzie potrzebny tylko i wyłącznie numer rejestracyjny pojazdu. Po dokonaniu opłaty otrzymamy kupon kontrolny, należy go zachować przez kolejne dwa lata od końcowej daty ważności winiety.

Elektroniczne winiety na Węgrzech. Czy można kupić winietę online?

Węgierską winietę można też kupić przez internet. Zakupu online możemy dokonać przed wyjazdem. Wprowadzony jakiś czas temu elektroniczny system poboru opłat zwalnia z posiadania tradycyjnej naklejki na szybę.

Kara za brak winiety na Węgrzech - z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

System weryfikacji jest elektroniczny, każdy kto przejechał po płatnej drodze bez wykupionej winiety musi się liczyć z mandatem. Wysokość mandatu zależy od kategorii pojazdu i terminu zapłaty. Trzeba pamiętać o zakupie winiety na Węgrzech, której koszt jest znacznie niższy niż późniejsza kara za jej brak.

Mandat dla kategorii D1, D2:

14 875 forintów (ok. 212,5 zł) - termin płatności do 30 dni

po 30 dniach wysokość mandatu wzrasta do 59 500 forintów (ok. 850 zł)

Mandat dla kategorii D1M

7 500 forintów (ok. 105 zł) - termin płatności do 30 dni

po 30 dniach wysokość mandatu wzrasta do 30 000 forintów (ok. 425 zł)

Co wpisać na węgierskiej winiecie?

To, co wpisać na węgierskiej winiecie zależy od tego, jaki sposób jej zakupu wybierzemy. Jeśli zdecydujemy się na elektroniczną winietę, musimy dokonać zakupu na stronie internetowej. Czeka na nas tam formularz, w którym uzupełniamy stosowne dane, będzie to między innymi: adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu, dokładny adres. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym, będziemy potrzebować jedynie numer rejestracyjny pojazdu.