Winiety w Czechach: opłaty i kary. Gdzie je kupić i na jakich drogach obowiązują?

Czy w Czechach potrzebna jest winieta?

Czechy są jednym z tych krajów Unii Europejskiej, gdzie poruszając się po autostradzie lub drodze ekspresowej płatnej kierowcy zobowiązani są do nabycia winiety potwierdzającej uiszczenie odpowiedniej należności. Lista dróg w Czechach, gdzie potrzebne są winiety, to:

REKLAMA

D0 Praha-Modletice – Praha-Repy

Praha-Modletice – Praha-Repy D1 Praha-Chodov – Ríkovice

Praha-Chodov – Ríkovice D1 Lipník nad Becvou – Ostrava-Rudná

Lipník nad Becvou – Ostrava-Rudná D2 Brno-Chrlice – granica ze Słowacją

Brno-Chrlice – granica ze Słowacją D3 Mezno – Veselí nad Lužnicí-sever

Mezno – Veselí nad Lužnicí-sever D4 Jílovište – Skalka

Jílovište – Skalka D5 Praha-Trebonice – granica z Niemcami

Praha-Trebonice – granica z Niemcami D6 Praha-Repy – Nové Strašecí i Karlovy Vary-Jenišov – Jesenice

Praha-Repy – Nové Strašecí i Karlovy Vary-Jenišov – Jesenice D7 Praha-Ruzyne, letište (lotnisko) – KnovízD8 Praha-Zdiby – granica z Niemcami

Praha-Ruzyne, letište (lotnisko) – KnovízD8 Praha-Zdiby – granica z Niemcami D10 Radonice – Bezdecín i Kosmonosy – Ohrazenice

Radonice – Bezdecín i Kosmonosy – Ohrazenice D11 Praha - Horní Pocernice – Sedlice D35 Sedlice – Opatovice, Mohelnice-jih – Krelov i Olomouc-Topolany – Lipník nad Becvou

Praha - Horní Pocernice – Sedlice D35 Sedlice – Opatovice, Mohelnice-jih – Krelov i Olomouc-Topolany – Lipník nad Becvou D46 Vyškov-východ – Olomouc-Slavonín

Vyškov-východ – Olomouc-Slavonín D48 Belotín – Belotín-východ i Frýdek-Místek – Žukov

Belotín – Belotín-východ i Frýdek-Místek – Žukov D52 Rajhrad – Pohorelice-jih

Rajhrad – Pohorelice-jih D55 Hulín – Otrokovice

Hulín – Otrokovice D56 Ostrava-Hrabová – Frýdek-Místek

Zobacz też: Wpływy z systemy viaTOLL przekroczyły w 2019 r. już miliard złotych. Polacy jeżdżą więcej niż przed rokiem

Jakie są opłaty drogowe i kary w Czechach?

W Czechach funkcjonuje obecnie w sumie 955 km płatnych dróg. Pojazdy ciężarowe objęte są specjalnym systemem elektronicznym do poboru odpowiednich opłat. Tymczasem osoby poruszające się samochodami osobowymi do 3,5 tony powinny nabyć winietę w postaci naklejki, która po wpisaniu numeru rejestracyjnego musi zostać umieszczona na szybie pojazdu. Brak winiety, a także posiadanie na szybie nieaktualnej, może skutkować wysokim mandatem karnym (w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu kierowca może być obciążony karą w wysokości około 16 tysięcy złotych).

W 2020 z opłat za korzystanie z dróg szybkiego ruchu w Czechach zwolnione zostały samochody napędzane wodorem oraz elektryczne.

Ceny winiet w Czechach: jak się kształtują?

Winiety w Czechach można nabyć w ściśle określonych cenach. Kierowcy korzystać mogą z winiety na 10 dni, miesiąc lub rok. W 2020 roku dla wszystkich pojazdów do 3,5 tony opłata za korzystanie z dróg szybkiego ruchu jest jednakowa (nie obowiązuje ona motocyklistów):

za winietę 10-dniową zapłacimy 310 koron czeskich, czyli około 52 złotych

za winietę miesięczną zapłacimy 440 koron czeskich, czyli około 74 złote

za winietę roczną zapłacimy 1500 koron czeskich, czyli około 251 złotych.

Gdzie kupić winietę uprawniającą do poruszania się po Czechach?

W Czechach winiety mają formę naklejek na szybę samochodową. Taką winietę kierowca może kupić w wielu punktach handlowych i usługowych np. na poczcie, stacji benzynowej czy w supermarketach. Jadąc z Polski, winietę możemy nabyć na przejściu granicznym.

Co wpisać na czeskiej winiecie?

Na czeskiej winiecie należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, którym się poruszamy i umieścić ją na przedniej szybie w dolnym rogu po stronie pasażera. Kiedy straci ważność, koniecznie trzeba ją usunąć.

Zobacz też: Eurowinieta: co to jest i jak z niej korzystać?

Winieta elektroniczna: jak ją nabyć?

Wprowadzenie winiety elektronicznej planowane jest w Czechach na 2021 rok. Póki, co kierowcy zmuszeni są do nabywania ich w tradycyjny sposób. Elektronicznie regulować opłaty za przejazd mogą za to kierowcy samochodów ciężarowych.