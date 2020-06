Opel wprowadza do oferty kampera. Idealne auto na wakacje?

Opel Zafira Life to duży bus, zdolny zabrać na pokład nawet dziewięć osób. To także doskonała baza do stworzenia kompaktowego domu na kółkach. Opel we współpracy z firmami Crosscamp i Ebacamp przygotował kampera, na pokładzie którego wygodnie mogą mieszkać cztery osoby.

Na niemieckim rynku Zafira Life występuje z zabudową firmy Crosscamp. Auto ma długość 4,95 m i jest to w pełni wyposażony kamper z miejscem do spania dla czterech osób. Wyposażenie standardowe obejmuje m.in. takie elementy jak podnoszony dach, łóżko, wyposażone szafki i aneks kuchenny. Wiele dodatkowych opcji można zamówić indywidualnie, dzięki czemu każdy użytkownik może skonfigurować pojazd zgodnie z własnymi wymaganiami.

Bezpieczeństwo

Opel Zafira w wersji z kamperową zabudową nadal może posiadać szereg systemów bezpieczeństwa. Gama opcjonalnych systemów wspomagania obejmuje wspomaganie świateł drogowych, ostrzeganie przed sennością, wspomaganie utrzymania pasa ruchu i rozpoznawanie znaków drogowych z tempomatem pół-adaptacyjnym, a także ostrzeganie o kolizji czołowej z asystentem hamowania awaryjnego.

Kamper Opla występuje z pełną gamą silników diesla i przekładni w czterech wersjach mocy. Wyposażone w technologię oczyszczania spalin SCR, wszystkie silniki spełniają normę Euro 6d-TEMP dla nieograniczonej mobilności. W razie czego kamperowym Oplem Zafirą Life można zjechać na nieutwardzone drogi, za sprawą opcjonalnego systemu kontroli trakcji IntelliGrip, który zapewnia przyczepność wymaganą na każdym rodzaju nawierzchni.

W Polsce, klienci mogą zamówić Opla Zafirę Life Camper z zabudową firmy Ebacamp.2. Wersja Crosscamp jest dostępna tylko na rynku niemieckim.

Opel Zafira Life kamper Opel