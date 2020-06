Unijne etykiety na oponach. Czarna magia, która może być bardzo przydatna

Unijne etykiety na oponach - co to jest?

Producenci opon mają obowiązek umieszczania specjalnych etykiet z najważniejszymi informacjami o parametrach ogumienia. Mają pomóc konsumentowi w szybkim porównaniu wyników standardowych testów opon i wyborze odpowiedniego ogumienia. Informacje zawarte na etykiecie wskazują na jakość opon, przekładającą się na bezpieczeństwo jazdy w warunkach, w których prawdopodobnie ogumienie będzie używane. Na etykiecie znajdują się następujące parametry opon:

oszczędność paliwowa i opory toczenia opony

przyczepność opony na mokrej nawierzchni

poziom hałasu toczenia emitowany przez oponę na zewnątrz (mierzony w decybelach).

Co wiedzą Polacy o etykiecie UE dla opon?

Unijne etykiety zostały wprowadzone 1 listopada 2012 roku, ale Polacy wciąż nie do końca zdają sobie sprawę, co mogą z nich wyczytać. Z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab dla Continental Polska wynika, że 78 proc. polskich kierowców przyznaje, że nie słyszało o europejskim standardzie etykiet informacyjnych opon (ESEI), i tylko 31 proc. respondentów zadeklarowało, że osobiście nie zetknęło się z ESEI. Tylko 37 proc. respondentów wiedziało, że na etykiecie znajdziemy informację o drodze hamowania na mokrej nawierzchni, a 42 proc. - o wpływie opon na zużycie paliwa. Najwięcej, bo 57 proc., wie o poziomie hałasu generowanego podczas jazdy.

Ponad połowa Polaków (55 proc.) twierdzi, że na etykiecie także znajduje się rozmiar opony - co, niestety, nie jest prawdą. Co ciekawe, zaledwie 6 proc. Polaków przyznaje otwarcie, że nie wie, jakie informacje znajdują się na etykiecie.

Przykładowa unijna etykieta dla opony:

Przykładowa etykieta na oponie fot. Continental

Co można wyczytać z etykiety przy oponie? Zużycie paliwa

- Im niższy jest poziom oporów toczenia, tym mniej energii jest potrzebne, aby pojazd mógł się poruszać. Ponieważ na opony przypada od 20 do 30 proc. zużycia paliwa przez auto, wybór ogumienia charakteryzującego się niskimi oporami toczenia bezpośrednio przełoży się na spadek kosztów paliwa - komentują eksperci Continentala. Skala oszczędności paliwowej na etykiecie UE ma 7 stopni (od litery „A” do litery „G”). Kategoria „A” (zaznaczona zielonym kolorem) wskazuje na najbardziej ekologiczne i ekonomiczne opony o niskich oporach toczenia, a kategoria „G” (zaznaczona czerwonym kolorem) świadczy o tym, że opona nie jest energooszczędna i ma najgorsze osiągi.

Pomiędzy klasami zużycie paliwa wzrasta średnio o 0,1 litra na każde przejechane 100 kilometrów.

Co można wyczytać z etykiety przy oponie? Droga hamowania na mokrej nawierzchni

Tutaj również zastosowano siedmiostopniową skalę - od najlepszej klasy A do klasy G (ta klasa pozostaje pusta). Parametr długości drogi hamowania na mokrej nawierzchni jest wyliczany dla zakładanej prędkości 80 km/h. W testach przy takiej prędkości droga hamowania opony klasy „A” wynosi 28 metrów, a opony klasy „F” – 46,5 metra. Różnica jest zasadnicza – aż ponad 18 metrów.

Co można wyczytać z etykiety przy oponie? Poziom hałasu

Poziom hałasu mierzony jest w decybelach i to one umieszczane są na etykiecie. Znajdziemy tam jeszcze symbol głośnika z rozchodzącymi się od niego falami dźwięku. To kolejne ułatwienie dla kierowcy. Najcichsze są opony oznaczone jedną czarną falą – wytwarzają one hałas na poziomie co najmniej 3 dB poniżej ustalonego w UE limitu. Opony średniej głośności mają dwie czarne fale na etykiecie – ich poziom głośności mieści się przedziale od -3 dB do poziomu europejskiego limitu (wartości granicznej) lub jest mu równy. Trzy czarne fale oznaczają, że opona generuje ok. czterokrotnie większy hałas niż opony z jedną falą.

Od przyszłego roku będzie nowy wzór etykiet

1 maja 2021 roku w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe wzory etykiet. Do opisanych powyżej kategorii dołączą informacje dotyczące przyczepności opony w zimowych warunkach: na ośnieżonej (symbol 3PMSF) oraz na oblodzonej nawierzchni (nowy symbol oblodzonego szczytu górskiego). Takie oznakowanie dotyczyć będzie tylko opon, które na ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni zachowują się w sposób dostosowany do warunków zimowych, a zatem tylko opon do jazdy zimą lub opon całorocznych.

Zmieniona zostanie także sposób informowania o hałasie - trzy fale zastąpią litery (A,B,C). Natomiast parametry oporu toczenia i hamowania na mokrym ograniczono do 5 klas, od A do D. Na nowej etykiecie znajdzie się także kod QR prowadzący do internetowej bazy danych z parametrami danej opony. Wzór nowej etykiety:

Opony, wzór nowej etykiety fot. ETRMA