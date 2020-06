Suzuki Boxing Night II. Czeka nas wieczór pełen emocji

Fani boksu na długo zapamiętają 26 czerwca 2020 roku. To właśnie tego dnia odbywa się Gala Boksu Olimpijskiego (Suzuki Boxing Night) w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach. Jest to ważne wydarzenie, podczas którego rękawice skrzyżują zawodniczki i zawodnicy w ośmiu kategoriach wagowych (kobiety: do 51 kg, do 57 kg, do 75 kg; mężczyźni: do 63 kg, do 69 kg, do 75 kg, do 81 kg, do 91 kg).

Suzuki Boxing Night jest zasługą współpracy japońskiego koncernu motoryzacyjnego oraz Polskiego Związku Bokserskiego. Suzuki jest głównym sponsorem rozwoju pięściarek i pięściarzy. Dzięki stypendiom oraz użyczeniu pojazdów, mogą skupić się w stu procentach na rozwoju w swojej dyscyplinie.

Biorąc pod uwagę sytuację w świecie boksu, postanowiliśmy wspomóc zawodników. Stworzyliśmy specjalną grupę Suzuki Top Team, dla których ufundowaliśmy stypendia wypłacane co miesiąc. Do ich dyspozycji są też samochody marki Suzuki, które bezpłatnie eksploatują. Dzięki temu mogą się całkowicie skupić na treningach i sparingach. My zajmujemy się kwestiami finansowymi.

– komentuje Piotr Dulnik, Prezes zarządu Suzuki Motor Poland.

Suzuki coraz bardziej angażuje się w rozwój polskiego sportu. Obecnie sponsoruje polski boks olimpijski, reprezentację oraz Energa Basket Ligę, reprezentację szczypiornistów i PGNiG Superligę, a także drużynę piłkarską grającą w PKO BP Ekstraklasie – Koronę Kielce. Już niedługo do tego grona mają dołączą kolejne dyscypliny.

Gala Boksu Olimpijskiego (Suzuki Boxing Night II) odbędzie się 26 czerwca 2020 r. Transmisja na żywo w TVP SPORT rozpocznie się o godz. 19:00. Podczas tego wieczoru będzie można obejrzeć następujące walki:

KOBIETY

W kategorii do 51 kg: Sandra Drabik vs. Angelika Krzysztoforksa

W kategorii do 57 kg: Sandra Kruk vs. Kinga Szlachcic

W kategorii do 75 kg: Karolina Koszewska vs. Elżbieta Wójcik

MĘŻCZYŹNI

W kategorii do 64 kg: Damian Durkacz vs. Michał Takacs (Słowacja)

W kategorii do 69 kg: Łukasz Zyguła vs. Michał Jarliński

W kategorii do 75 kg: Bartosz Gołębiewski vs. Daniel Adamiec

W kategorii do 81 kg: Sebastian Wiktorzak vs. Mateusz Goiński

W kategorii plus 91 kg: Adam Kulik vs. Oskar Safaryan

W tym 8-rundową WALKĘ WIECZORU pomiędzy Mateuszem Masternakiem vs. Serhiy Radchenko z Ukrainy. Z pewnością emocji nie zabraknie, a Kielce staną się tego wieczoru stolicą boksu.