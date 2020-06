Kia Picanto po faceliftingu i z nowym cennikiem. Jest dobrze!

Nowoczesne multimedia i systemy bezpieczeństwa przestają być domeną samochodów z klas wyższych. Nikogo nie dziwią już świetnie wyposażone kompaktowe hatchbacki, ale wśród typowych "mieszczuchów" nowoczesne technologie wciąż są nowością. Dlatego Kia tak chwali się wyposażeniem nowego Picanto, które może zawstydzić niejednego konkurenta.

Popyt na Picanto

Od 2016 roku udział w rynku samochodów segmentu A zmniejszył się z 3,7% do 2,9%. Mimo to liczba rejestracji Picanto systematycznie rosła. Od stycznia do maja 2020 roku Picanto zwiększyło swój udział w segmencie z 8 do 12 proc. (w porównaniu z ośmioma procentami w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Kia Picanto 2020 facelifting Kia

Odświeżony design

Wszystkie wersje Picanto zyskały odświeżony wygląd zewnętrzny, ale największe zmiany wprowadzono w usportowionym modelu GT-Line oraz w inspirowanym crossoverami X-Line. Fronty zostały zmienione, aby każdemu z nich nadać bardziej solidny i charakterny wygląd. Osłona chłodnicy ma nowy kształt co sprawia, że auto wygląda na szersze niż jest w rzeczywistości. W obu liniach modelowych przeprojektowano reflektory i dodano cztery diody LED, jako światła do jazdy dziennej. Z tyłu samochód również ma nowe lampy wykonane w technologii LED i bardziej smukłe światła przeciwmgielne.

Picanto po faceliftingu jest dostępne w 10 kolorach nadwozia. Dostępne są również nowe 16-calowe obręcze kół z lekkich stopów.

Zmiany pojawiły się też we wnętrzu. Na środku deski rozdzielczej znalazł się większy niż do tej pory 8-calowy ekran dotykowy, a pomiędzy zegarami umieszczono 4,2-calowy wyświetlacz komputera pokładowego. Picanto jest oferowane z tapicerką materiałową lub materiałową połączoną ze skórą ekologiczną.

Kia Picanto 2020 facelifting Kia

Nowe silniki

Picanto po faceliftingu jest dostępne z nowymi silnikami benzynowymi z rodziny „Smartstream”. Są one bardziej wydajne i mają niższą emisję CO2 w porównaniu z poprzednimi jednostkami napędowymi. Gama silników obejmuje dwa wolnossące silniki o pojemności 1,0 litra lub 1,2 litra i mocy odpowiednio 67 KM i 84 KM.

Odświeżone Picanto jest pierwszym modelem, który Kia wyposaży w nową zautomatyzowaną mechaniczną skrzynię biegów. Przekładnia ta wykorzystuje konstrukcję pięciobiegowej mechanicznej skrzyni biegów ale jest wyposażona w siłowniki, które automatyzują pracę sprzęgła i zmianę przełożeń. Zautomatyzowana przekładnia z suchym sprzęgłem stanowi ciekawą alternatywę dla klientów, dla których cena skrzyni automatycznej jest za wysoka.

Systemy bezpieczeństwa

Nowe Picanto może się też pochwalić nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa, które do tej pory pojawiały się raczej w modelach z wyższych segmentów. Na pokładzie znajdziemy najnowsze systemy z rodziny Advanced Driving Assistance Systems (ADAS) czyli m.in. system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych (Forward Collision-Avoidance Assist – FCA), system monitorowania martwego pola w lusterkach (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist – BCA), asystenta utrzymania pasa ruchu (Lane Keeping Assist – LKA), system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy (Driver Attention Warning – DAW) czy asystenta utrzymania na pasie ruchu (Lane Following Assist – LFA), który wykorzystuje kamerę i radar do monitorowania oznaczeń na jezdni i przez ingerencję w układ kierowniczy utrzymuje Picanto na środku pasa ruchu. Na pokład trafił także system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist – RCCA), który ostrzega kierowcę o pojeździe zbliżającym się z lewej lub prawej strony, ale również może zatrzymać Picanto, jeśli kierowca zignoruje ostrzeżenie.

Kia Picanto 2020 facelifting Kia

Picanto po faceliftingu jest również standardowo wyposażone w systemy zarządzania stabilnością auta (Vehicle Stability Management – VSM), kontroli siły hamowania w zakręcie (Cornering Brake Control – CBC) i stabilizacji na prostej (Straight-line Stability – SLS), które ułatwiają zachowanie kontroli nad autem podczas hamowania i pokonywania zakrętów.

Ceny

Cennik odświeżonej Kii Picanto startuje od 39 900 zł za bazową wersję M z silnikiem 1.0 MPI o mocy 67 KM. Decydując się na mocniejszy 84-konny silnik musimy dopłacić 3 tys. zł, a jeśli chcemy postawić na przekładnię automatyczną - jeszcze 3,5 tys. zł. Najbogatsze wersje Picanto – GT-Line i X-Line, są oferowane wyłącznie z mocniejszym silnikiem i kosztują tyle samo - 62 490 zł (65 990 zł ze skrzynią automatyczną). Kia Picanto po faceliftingu trafi do sprzedaży w Europie w trzecim kwartale 2020 roku. Jak wszystkie samochody marki Kia w standardzie będzie oferowane z 7-letnią gwarancją producenta lub do przebiegu 150 tys km.

Kia Picanto 2020 facelifting Kia