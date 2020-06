Lexus IS po modernizacji nie dla Europy. Musimy poczekać na zupełnie nowy model

Aktualna wersja Lexusa IS jest produkowana od 2013 roku i centrala uznała, że nie warto wprowadzać modelu po modernizacji na europejskie rynki. W 2022 roku ma pojawić się zupełnie nowy model opracowany wspólnie z Mazdą. Do tego czasu w Polsce i innych krajach Europy będzie go zastępował nowszy, przednionapędowy Lexus ES.

Złośliwi nazwaliby modernizację modelu IS zaledwie face liftingiem, ale nie jest to do końca prawda. Oprócz odświeżenia wyglądu i wnętrza, zmieniono też elementy konstrukcji tylnonapędowego sedana. Dzięki wzmocnieniu struktury nadwozia, usztywnieniu jej dodatkowymi elementami oraz modernizacji zawieszenia, mają się poprawić właściwości jezdne sportowego japońskiego sedana.

Układ jezdny został uzupełniony o stabilizatory, odkuwane wahacze i nowe sprężyny. Oba elementy są lżejsze o niemal 20 proc. Amortyzatory zostały wyposażone w nowe ograniczniki dobicia i dodatkowe zawory, które poprawią komfort w czasie pokonywania drobnych nierówności drogi.

Poprawiono również wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa. Nowy Lexus Safety System+ korzysta nowocześniejszej kamery i radaru o milimetrowej długości fali. Dzięki temu ma lepiej wykrywać pieszych i rowerzystów na drodze.

Lexus IS ma nowy system multimedialny, wreszcie z Apple CarPlay i Android Auto

We wnętrzu trudno doszukać się wielkich zmian. Najistotniejszą jest system multimedialny, który wreszcie oferuje możliwość integracji z Android Auto i Apple CarPlay. Poza tym ekran został przesunięty bliżej kierowcy, dzięki czemu jego obsługa ma być łatwiejsza.

Sylwetka samochodu nie zestarzała się przez siedem lat i dalej wygląda atrakcyjnie. Szczególnie teraz, gdy została wyposażona w nową atrapę chłodnicy reflektory LED i tylne lampy z pasem świetlnym o szerokości całego samochodu, którymi producent kusił na początku czerwca.

W USA, gdzie został zaprezentowany w pierwszej kolejności, Lexus IS trafi do sprzedaży jesienią 2020 r. Będą dostępne trzy wersje silnikowe. Dwie z nich zostały oznaczone takim samym symbolem IS 300. Odmiana tylnonapędowa będzie miała zupełnie inny silnik niż AWD z napędem na cztery koła.

Lexus IS model 2021 fot. Lexus

Żadna nie jest nowa. W pierwszym modelu zastosowano 2-litrowy turbodoładowany silnik o czterech cylindrach i mocy 244 KM. W drugim pod maską umieszczono jednostkę 3,5 l V6 osiągającą moc 264 KM.

Amerykańską ofertę uzupełnia topowy model IS 350 również z silnikiem V6 o poj. 3,5 l, ale o mocy podniesionej do 315 KM. Będzie dostępny w dwóch wersjach napędu: na tylną oś albo cztery koła. W drugim przypadku większość momentu obrotowego jest przekazywana na tylną oś.

Decyzja o rezygnacji ze sprzedaży tego modelu na europejskich rynkach. Segment sportowych sedanów klasy średniej po pierwsze się kurczy, po drugie jest mocno obsadzony. Tu trzeba mieć mocnych zawodników. Miejmy nadzieję, że taki będzie zupełnie nowy model Lexusa IS.