Prawo jazdy i licznik punktów karnych w telefonie. Ruszają testy w aplikacji mObywatel

W końcu ruszają testy nowej wersji mObywatel

Na prawo jazdy w telefonie czekamy już od dłuższego czasu, ale wprowadzenie usługi mPrawo Jazdy jest cały czas przekładane. Ostatnie zapowiedzi mówiły, że będzie ona dostępna dla kierowców już w czerwcu. Teraz wiemy, że czeka nas kolejne opóźnienie, ale w końcu mamy dla was całkiem dobre wiadomości. Na konferencji prasowej Ministerstwo Cyfryzacji zdradziło więcej informacji o zbliżającej się aktualizacji aplikacji mObywatel i zapowiedziało start zamkniętych testów. Na razie na Androidzie, ale wersja dla użytkowników iOS ma być gotowa jeszcze w wakacje.

REKLAMA

Z aplikacji korzysta już ponad 1,2 miliona Polaków, z czego ponad połowa aktywnie. Wprowadzanie nowych funkcjonalności może znacznie zwiększyć jej popularność.

mObywatel fot. MC

Prawo jazdy i licznik punktów karnych w telefonie

Dla kierowców zdecydowanie najważniejszą nowością jest pojawienie się w zakładce mPojazd wirtualnej kopii prawa jazdy. Wszystkie dane mają pochodzić z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - m.in. imię, nazwisko, data wydania dokumentu, organ wydający oraz kategorie uprawnień do prowadzenia pojazdów i ich status. Co ciekawe, różnić może się tylko zdjęcie, bo to będzie zaciągane przez system z bazy danych dowodów osobistych.

W appce mObywatel będziemy mogli także wygodnie sprawdzić licznik punktów karnych. Znajdziemy tam również wykaz zdarzeń, za które punkty zostały naliczone z miejscem zdarzenia, datą i podstawą prawną nałożenia danej kary. Punkty karne mają być aktualizowane najpóźniej po 24 godzinach.

Kiedy pojedziemy bez prawa jazdy w portfelu?

Samo poprawne działanie usługi mPrawo Jazdy nie oznacza, że będziemy mogli jeździć bez fizycznego dokumentu. Wciąż potrzebne są zmiany w prawie, które na to zezwolą. W myśl obecnych przepisów, każdy prowadzący auto musi w razie kontroli okazać fizyczny dokument. Jeśli go nie ma, czeka go mandat w wysokości 50 zł. Właśnie dlatego konieczna jest zmiana ustawy. Dokładnej daty wprowadzenia nowych przepisów jeszcze nie znamy, ale powinno stać się to już niebawem. Już 19 czerwca prace nad zmianami ma rozpocząć Sejm. Niestety, najbardziej konkretną datą podawaną przez polityków wciąż jest "wkrótce" albo "jeszcze w tym roku".