Już jutro "Noc Cudów" w salonach FCA. Przez dwa dni auta będą tańsze o kilkadziesiąt tysięcy zł

"Noc Cudów” w salonach Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth i Fiat Professional, odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2020 r. Klienci będą mieli możliwość zakupu nowych samochodów z atrakcyjnymi rabatami sięgającymi kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W salonach i przez internet

Wyprzedaż samochodów odbędzie się zarówno u autoryzowanych dealerów jak i online. Dla osób, które chcą pozostać w domach, ale jednocześnie kupić samochód w okazyjnej cenie, FCA przygotowało stronę noccudow.pl gdzie się wszystkie oferty z opcją rezerwacji, dostępne już dziś do wglądu, a do kupienia wyłącznie podczas „Nocy Cudów”.

Auta tańsze o kilkadziesiąt tysięcy

Fiat przygotował specjalną ofertę z okazji 100. rocznicy obecności marki w Polsce. Fiat Tipo, ulubiony model klientów prywatnych, podczas „Nocy Cudów” będzie dostępny z rabatem do 16 000 zł za wersję sedan i aż do 20 000 zł za wersje hatchback i kombi. W "puli" wyprzedażowych aut jest blisko pół tysiąca egzemplarzy tego modelu.

Rekordy sprzedaży w Polsce i na świecie notuje też legenda, czyli Fiat 500 produkowany w tyskiej fabryce FCA. W dniach 18-19 czerwca ten model będzie dostępny z rabatem w wysokości 14 000 zł taniej, a na klientów czeka prawie trzysta aut.

Promocje cenowe obejmą też pozostałe modele Fiata. 500X kupimy taniej nawet o 24 000 zł, a rodzinnego 500L - nawet o 20 000 zł.

Marka Jeep także dołączy do „Nocy Cudów”. Uniwersalny Renegade będzie dostępny nawet o 22 procent taniej, a jego większy brat Compass z rabatem do 24 procent. Miłośników przygody i topowych parametrów jazdy off-roadowej z pewnością ucieszy zniżka do 22 procent na wszędobylskiego Wranglera.

Dla fanów sportowej jazdy i włoskiego stylu, FCA przygotowało niezwykle atrakcyjną ofertę na samochody Alfa Romeo. Piękna Giulia i podbijający rynki pierwszy SUV mediolańskiej marki, model Stelvio, zostaną przecenione nawet o 29 procent. Kompaktową, miejską Giuliettę będzie można nabyć do 20 procent taniej.

Pozostając przy sportowych osiągach i zwiększonej dawce adrenaliny, nie można nie wspomnieć o nawet 19-procentowym rabacie na Abartha 595. Nadchodząca „Noc Cudów” to doskonała okazja, aby stać się właścicielem rasowej i szybkiej „500” z logo skorpiona na masce.

W zeszłym roku po raz pierwszy do „Nocy Cudów” dołączyła „najbardziej pracowita” marka koncernu FCA, czyli Fiat Professional. Oferuje ona szeroką gamę samochodów dostawczych dostosowanych do większości branż i biznesów w Polsce. Fiat Ducato to dziś synonim auta dostawczego, a jednocześnie wieloletni lider rankingów sprzedaży. Ten model podczas „Nocy Cudów” będzie dostępny nawet z 22-procentowym rabatem, a nieco mniejsze Doblo Cargo z maksymalnie 20-procentową zniżką.

