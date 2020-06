Kierowcy z prawem jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia. Pod dwoma warunkami

Z prawem jazdy kategorii B pojedziemy cięższymi samochodami

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało zmianę w ustawie o transporcie drogowym, która rozszerzy prawa posiadaczy kategorii B. Chodzi o zapis, który mówi, jakie pojazdy będą mogli prowadzić. Będzie można jeździć:

REKLAMA

Pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym.

Nowe uprawnienia pod dwoma warunkami

Aktualnie kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B może prowadzić samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Nowe prawo zezwoli jeździć pojazdami znacznie cięższymi - o DMC do 4,25 tony. Jednak jak czytamy powyżej, pod warunkiem, że będą to samochody z napędem alternatywnym. Chodzi m.in. o elektryki, które z racji akumulatorów są wyraźnie cięższe od swoich odpowiedników z klasycznym napędem. Oczywiście nie dotyczy to tylko samochodów elektrycznych, a wszystkich alternatywnych napędów.

Drugim warunkiem będzie posiadanie przez kierowcę prawa jazdy od co najmniej dwóch lat.

Zobacz wideo 20-latek uciekał przed policją 200 km/h. Wjechał w bariery energochłonne

Kiedy prawo jazdy kategorii B na cięższe pojazdy?

Po raz pierwszy informowaliśmy o pomyśle Ministerstwa w lutym tego roku. Wtedy podano, że nowe uprawnienia mają wejść w życie w maju 2021 r. Teraz dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Infrastruktury nie porzuciło swoich planów i w dalszym ciągu celuje w przyszły rok. W odpowiedzi na interpelację posła Lewicy Marka Rurki, sekretarz stanu w resorcie Rafał Weber napisał: - Planowany termin wprowadzenia w życie ww. zmian to pierwsza połowa 2021 roku. Każda osoba spełniająca warunki określone w przepisach ustawy będzie nabywała uprawnienia do kierowania tego rodzaju pojazdami z mocy ustawy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.