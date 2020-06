Bułgaria, Rumunia i Polska. Nasze drogi znowu w czołówce najniebezpieczniejszych

Pełny raport nie jest jeszcze gotowy, ale Komisja Europejska już podała sporo ciekawych liczb. Wynika z nich, że na drogach Unii w 2019 r. zginęło 22,8 tysięcy osób. W porównaniu z zeszłym rokiem to spadek o dwa proc., a z 2010 r. - aż o 23 proc. Średnia liczba ofiar śmiertelnych wypadków na milion mieszkańców to 51. Co ciekawe, ten wskaźnik byłby niższy (48), gdyby we wspólnocie pozostała Wielka Brytania. Komisja szacuje, że na każdą ofiarę śmiertelną przypada pięć poważnie rannych osób (ok. 120 tysięcy). Zewnętrzne koszty wypadków to dwa proc. PKB Unii (około 280 miliardów euro).

Do 2030 r. Unia Europejska chce obniżyć liczbę ofiar śmiertelnych i liczbę poważnie rannych osób o połowę. To część dążenia do tzw. Wizji Zero, a więc dróg bez żadnych wypadków śmiertelnych. Urzędnicy szacują, że będzie to możliwe w okolicach 2050 r.

Europejskie drogi od wielu lat należą do najbezpieczniejszych na świecie. Są jednak na mapie naszego kontynentu czarne plamy i Polska jest jedną z nich. Na milion mieszkańców w wypadkach ginie u nas aż 77 osób. Niebezpieczniej jest tylko w Bułgarii i Rumunii, gdzie jest to odpowiednio 89 i 96 ofiar śmiertelnych. Gdzie jeszcze wypadki zbierają krwawe żniwo? Bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności notują także: Chorwacja (73), Łotwa (69), Litwa (66), Grecja (65), Węgry (62) oraz Portugalia (61). Z dużych zachodnich krajów stosunkowo niebezpiecznie jest we Włoszech (55) oraz Francji (48).

Ofiary śmiertelne na milion mieszkańców w UE fot. Komisja Europejska

Komisja Europejska we wstępnym raporcie zwróciła uwagę na znakomite statystyki Szwecji (tylko 22 śmierci na milion mieszkańców) oraz Irlandii (29). Wspomniana Wielka Brytania również może się pochwalić bardzo niską śmiertelnością w wypadkach - na poziomie 28 ofiar na milion mieszkańców. Jako ciekawostkę możemy także podać blisko związane z Unią państwa, które mają jeszcze lepsze statystyki - Szwajcarię (22), Norwegię (20) oraz Islandię (17).