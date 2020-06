Debiutuje nowy Seat Ateca. Będzie problem z odróżnieniem jej od innego SUV-a

Seat Ateca był pierwszym SUV-em wprowadzonym na rynek przez hiszpańską markę. W ciągu czterech lat obecności na rynku sprzedano aż 300 tys. egzemplarzy tego modelu. Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie nowego wcielenie popularnego crossovera.

REKLAMA

Seat Ateca 2020 Seat

Łączność i bezpieczeństwo

W nowej Atece znajdą się złącza Android Auto/Apple CarPlay, a aplikacja SEAT Connect zapewnia pasażerom stałą łączność ze światem wirtualnym. 9,2-calowy system multimedialny można obsługiwać głosowo, za pomocą potocznego języka, a wbudowana karta eSIM pozwala skorzystać z funkcji eCall, ułatwiającej kontakt ze służbami ratunkowymi np. w razie wypadku.

Nie zabraknie też zaawansowanych asystentów bezpieczeństwa. Na pokładzie znajdą się m.in. system ochrony pasażerów Pre-Crash, inteligentny asystent bezpieczeństwa Emergency Assist, asystent podróży Travel Assist, system monitorowania martwego pola Side Assist z funkcją ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu Exit Assist , asystent parkowania z przyczepą Trailer Assist, czy predykcyjny tempomat. Dzięki tym rozwiązaniom nowy SEAT Ateca jest jednym z najbezpieczniejszych samochodów w swojej klasie.

Seat Ateca 2020 Seat

Design, który już znamy

Nowa Ateca ma odważniej narysowane przetłoczenia, a jej front nieco upodobniono do większego Tarraco. Z przodu znajdziemy nowe zderzaki, oświetlenie FULL LED, końcówek wydechów i dynamiczne kierunkowskazy. Nowy model został wydłużony o 18 mm (do 4381 mm) względem poprzedniej wersji, jednak szerokość i wysokość pojazdu pozostały takie same. Bagażnik pomieści 510 l.

Na tylnej klapie pojawił się stylizowany na odręczne pismo napis Ateca. Taki sam zabieg zastosowano w najnowszym Leonie.

Seat Ateca 2020 Seat

Wersje wyposażenia

Model będzie dostępny w czterech wersjach wyposażenia – Reference, Style, FR i nowo wprowadzonej Xperience, która zastąpi Xcellence. Wariant FR to wersja stylizowana na sportową, za sprawą przeprojektowanego grilla, oprawy świateł przeciwmgielnych i lusterek wstecznych, a także detali w kolorze Cosmo Grey Matt. Opcja Xperience dodaje samochodowi offroadowego charakteru. Efekt uzyskano m.in. poprzez wprowadzenie czarnej barwy na zderzakach, nadkolach i bokach samochodu, a także zamontowanie aluminiowej końcówki wydechu.

Silniki

Tegoroczna wersja modelu Ateca będzie oferowana w odświeżonej gamie silników, które wyróżniają się niższą emisją spalin. Dzięki trybom jazdy Eco, Normal, Sport oraz opcji indywidualnych ustawień, samochód dostosuje sposób jazdy do potrzeb kierowcy. Egzemplarze z napędem 4Drive będą dodatkowo oferować dwa tryby – Offroad i Snow.

Nowa Ateca będzie dostępna z pełną paletą silników benzynowych, od litrowej jednostki o mocy 110 KM z manualną skrzynią biegów, przez 1,5-litrowy silnik o mocy 150 KM w wersji z manualną lub dwusprzęgłową skrzynią DSG, aż po 2-litrową jednostkę o mocy 190 KM ze skrzynią DSG i napędem 4Drive.

Osoby zainteresowane silnikami wysokoprężnymi będą mogły wybrać jedną z czterech 2-litrowych jednostek. Silniki diesla będą oferować moc od 110 do 150 KM. Mocniejsza wersja oferowana będzie dodatkowo z dwusprzęgłową skrzynią DSG i napędem 4Drive.

Seat Ateca 2020 Seat

4 opcje silników benzynowych:

1.0 TSI 81 kW/ 110 KM, ręczna skrzynia biegów

1.5 TSI 110 kW/ 150 KM, ręczna skrzynia biegów

1.5 TSI 110 kW/ 150 KM, dwusprzęgłowa skrzynia DSG

2.0 TSI 140 kW/ 190 KM, dwusprzęgłowa skrzynia DSG i napęd 4Drive

3 opcje silników wysokoprężnych:

2.0 TDI 110kW/ 150 KM, ręczna skrzynia biegów

2.0 TDI 110kW/ 150 KM, dwusprzęgłowa skrzynia DSG

2.0 TDI 110kW/ 150 KM, dwusprzęgłowa skrzynia DSG i napęd 4Drive

Premiera Nowy Seat Ateca trafi do salonów w trzecim kwartale 2020 roku.

Seat Ateca 2020 Seat