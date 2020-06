Japońskie miasto zakaże pieszym używać telefonów na chodnikach i ulicach. Już od lipca

Pomysłów na walkę ze smartfonami jest wiele. Niektóre miasta malują na chodnikach specjalne strefy dla oderwanych od rzeczywistości użytkowników telefonów - tuż przed przejściami wymalowane są specjalne ostrzegawcze znaki, które ma zauważyć nawet osoba zapatrzona w ekran. Innym rozwiązaniem są świetlne sygnały przy sygnalizatorach, również zwracające na siebie uwagę. "Auto Świat" donosi jednak, że władze japońskiego miasta Yamato postawiły krok dalej. Od lipca piesi będą mieli tam zakaz używania telefonów podczas chodzenia po chodnikach i ulicach. Władze rozwieszą informujące o tym plakaty, a także roześlą komunikaty na telefony, czego już nikt raczej nie przeoczy.

Z pewnością interesują was kary, jakie przewidziano za łamanie nowych przepisów, ale tych jeszcze nie ma. Wprowadzenie nowych przepisów to na razie szeroko zakrojona akcja edukacyjna, mająca zwrócić uwagę na coraz poważniejszy problem, jakim jest uzależnienie od smartfonów. Badania pokazują, że osoba wpatrująca się w ekran ma tylko 5 proc. normalnego widzenia. To wyjątkowo niebezpieczne zwłaszcza na przejściach. Nieświadomy niczego pieszy może wtargnąć rowerzyście lub kierowcy pod koła, nie dając im czasu na reakcję. Japończycy skupiają się na edukacji, ale nie zdziwimy się, jeśli z czasem wprowadzą do swojego taryfikatora mandat za takie wykroczenie, bo na walkę ze smartfonowymi zombie idzie coraz więcej miast i państw.

Mandat za używanie telefonu na przejściu dla pieszych w Polsce?

To całkiem świeża sprawa, bo z początku zeszłego miesiąca. Od wakacji pieszy ma zyskać nad Wisłą pierwszeństwo jeszcze przed przejściem. Nie będzie ono jednak bezwarunkowe. Będzie musiał zachować szczególną ostrożność, a także obserwować drogę przed wejściem na zebrę. Ministerstwo Sprawiedliwości wpadło na pomysł, jak wymusić na pieszych pełne skupienie podczas przechodzenia przez jezdnię - zabronić używania komórek.

"Rzeczpospolita" dotarła do pisma, które resort Zbigniewa Ziobry wysłał do Ministerstwa Infrastruktury. Proponowano w nim, by planowaną ustawę dotyczącą wprowadzenia zmian w kodeksie drogowym (pierwszeństwa pieszych) rozszerzyć o zapis wprost zakazujący pieszemu korzystania z telefonu w obrębie przejścia dla pieszych oraz podczas przechodzenia przez przejście czy torowisko. Pomysł na razie odrzucono, wskazując na badania Instytutu Transportu Samochodowego, mówiące, że wśród pieszych, którzy przechodzą przez jezdnię tylko 5 proc. używa telefonu, a zaledwie 1 proc. pisze wiadomości czy ma słuchawki w uszach.

Możemy być jednak pewni, że sprawa smartfonów i mandatów jeszcze wróci. Temat jest coraz częściej poruszany.