Grupa SPEED ma nową broń. To 272-konne skody superb. Wyjadą na drogi już w ten weekend

Warszawska policja dostała właśnie osiem nowych oznakowanych radiowozów, które trafią na służbę w grupie SPEED - poinformował "Auto.dziennik.pl". Wszystkie są wyposażone w wideorejestratory Videorapid 2a polskiej produkcji (firma Zrad). Nowe auta zostaną wykorzystane już podczas czerwcowego długiego weekendu i będą wyłapywać piratów drogowych nie tylko w Warszawie i okolicach, ale także na drogach całego Mazowsza. W galerii widzicie oznakowane superby na zdjęciach policji.

REKLAMA

Stołeczna drogówka zdecydowała się właśnie na skodę, która w przetargu rywalizowała z BMW. Superb w tej konfiguracji nie ma jednak czego się wstydzić w porównaniu z niemieckim autem. Pod maską wybranych przez policję kombi pracuje bowiem dwulitrowy benzynowy silnik TSI o mocy 272 KM. Auta mają napęd 4x4 oraz dwusprzęgłową skrzynię biegów o siedmiu przełożeniach. Superb w tej wersji rozpędza się do 250 km/h, a pierwszą setkę osiąga w zaledwie 5,7 sekundy. Służące w grupach SPEED 252-konne BMW 330i xDrive do 100 km/h rozpędzają się w około 6,2 sekundy. Z imponujących mocą radiowozów warto też wymienić stingery - w policyjnych jednostkach jeżdżą kie z silnikiem 2.0 o mocy 255 KM i z napędem na przód. One również są wolniejsze od topowych superbów - pierwsza setka to kwestia ok. sześciu sekund.

Na służbę w stołecznej policji od początku 2019 r. trafiły już 163 nowe pojazdy. Oprócz opisywanych superbów także bawarskie trójki o mocy 184 i 252 KM oraz motocykle BMW RT.