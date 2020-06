Ralf Brandstaetter - Volkswagen ma nowego szefa. Poprzedni wciąż będzie dowodził całą grupą

Herbert Diess żegna się z fotelem dyrektora zarządzającego Volkswagena i w pełni skupi się na szefowaniu całemu Volkswagen Group. Do tej pory łączy obydwa stanowiska. O przetasowaniu na samym szczycie VW plotkowano już od dawna, a w większości spekulacji faworytem do objęcia stanowiska CEO był szef Porsche, Oliver Blume. Faworytem niektórych był też Bernhard Maier, szef Skody. Nowym dyrektorem został jednak Ralf Brandstaetter.

51-latek jest z pewnością znakomicie przygotowany do tej roli, bo pełnił rolę dyrektora operacyjnego marki, a z Volkswagenem związany jest przez całą swoją karierę. Zaczynał od stażu w zakładach w Brunszwiku, potem zajmował się procesami zakupowymi i dostawami, następnie został asystentem zarządu. Z ważniejszych stanowisk, które piastował Ralf Brandstaetter, na pewno warto wymienić szefa działu zaopatrzenia i członka komitetu wykonawczego w Seacie (w hiszpańskiej marce działał od 2008 r.). W 2015 r. Ralf Brandstaetter trafił do zarządu Volkswagena, gdzie przydzielono mu odpowiedzialną rolę dyrektora operacyjnego.

Przed nowym dyrektorem zarządzającym kilka trudnych i wymagających zadań. To on będzie musiał wprowadzić markę w nową, elektryczną erę. Volkswagen zapowiada prawdziwą ofensywę, ale już napotkał kilka problemów. Najpoważniejszym są kłopoty ID.3 z oprogramowaniem, które opóźniają jego premierę, a to właśnie duchowy następca Beetle'a i Golfa miał rozpocząć rewolucję.