BMW Isetta z Lego jest doskonała. Fan zaskoczył producenta klocków

Wizualizacja Isetty została opublikowana na stronie Lego Ideas, zachęcającej hobbystów do prezentowania swoich konstrukcji. Najlepsze z nich mają szansę trafić do sklepów, ale liczba fanów musi przekroczyć 10 tys. Wtedy trafiają pod lupę oficjalnych projektantów duńskiego producenta.

Błękitne BMW Isetta ma to spore szanse. W ciągu kilku tygodni spodobało się prawie 2 tys. internautów. Trudno się dziwić. Projekt doskonale oddaje charakter samochodu z lat 50-tych XX w. Składa się 851 części i ma 22 cm długości - idealnie do wprowadzenia do sprzedaży za rozsądną cenę.

BMW Isetta jest mikrosamochodem bawarskiej marki wytwarzanym w latach 1955-1962 r. Nazwa wzięła się stąd, że BMW kupiło projekt od włoskiej firmy Iso, która później stała się znana dzięki produkcji drogich sportowych samochodów.

BMW Isetta jest wyjątkowym mikrosamochodem

Isetta miała zmotoryzować Niemcy i uratować BMW. Jedno i drugie się udało. Samochód zdobył olbrzymią popularność i stał się ikoną motoryzacyjną. Wyprodukowano ponad 160 tys. sztuk tego uroczego modelu.

BMW wyposażyło go w silniki własnego projektu, najpierw o poj. 250 cm3, potem 300 cm3. Niemiecka firma zmodernizowała też większość elementów nadwozia oraz podwozia, ale charakterystyczna linia samochodu nie została zmieniona.

BMW Isetta z klocków Lego fot. Lego Ideas/Jimmi-DK

Model czterośladowego samochodu został wykonany z klocków lego przez projektanta kryjącego się pod pseudonimem Jimmi-DK. Od razu zrobił furorę w internecie. Nic dziwnego, jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Jedyne drzwi, tak samo jak w oryginale, otwierają się razem z kierownicą.

Przy pomocy kanciastych klocków udało się również idealnie odwzorować obłe linie samochodu oraz jego charakterystyczne wnętrze. Zwieńczeniem projektu są różne detale, takie jak walizka na pokrywie silnika, która zastępowała bagażnik oraz światła. Nawet kolor został wybrany doskonale i kojarzy się z oryginałem.

Trzymamy kciuki za powodzenie projektu. Stanowiłby wspaniałe uzupełnienie samochodowej kolekcji zestawów Lego i byłby prawdziwym hołdem dla powojennej motoryzacji.