20 najpopularniejszych samochodów w Polsce. Te modele zdominowały maj

Jak ustalił Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w maju na pierwszym miejscu sprzedaży samochodów osobowych znalazła się Skoda Fabia z wynikiem 772 sprzedanych egzemplarzy. Tuż za nią, z wynikiem gorszym o zaledwie 18 sztuk, plasuje się Toyota Corolla. Podium zamyka Skoda Octavia - Polacy kupili 716 egzemplarzy czeskiego bestsellera.

Mimo zwycięstwa Skody ranking został w pewien sposób zdominowany przez Toyotę. W pierwszej dwudziestce znalazło się aż sześć aut japońskiego producenta. Popularnością cieszą się modele Corolla, RAV4, Yaris, C-HR, Aygo i Camry. Na liście znalazło się też pięć modeli ze stajni Skody (Fabia, Octavia, Scala, Superb oraz Kamiq). Nie słabnie także popularność Dacii Duster - w maju Polacy kupili 673 sztuki tego modelu.

Dacia Duster (2019) materiał promocyjny

Z zebranych przez IBRM Samar statystyk wynika, że w maju bieżącego roku polskie urzędy komunikacji zarejestrowały łącznie 21 149 aut osobowych. Oznacza to spadek -55,1 proc. w stosunku do maja 2019 r.

Poniżej prezentujemy czołową dwudziestkę modeli z majowej listy motoprzebojów w Polsce:

Skoda Fabia: 772 egzemplarzy Toyota Corolla: 754 Skoda Octavia: 716 Dacia Duster: 673 Toyota RAV4: 642 Renault Clio: 593 Toyota Yaris: 497 Kia Ceed: 393 Volkswagen Golf: 374 Toyota C-HR: 332 Skoda Scala: 307 Toyota Aygo: 307 Kia Sportage: 294 Fiat Tipo: 293 Skoda Superb: 293 Hyundai Tucson: 275 Skoda Kamiq: 265 Opel Astra: 264 SEAT Leon: 262 Toyota Camry: 242

Ranking po pięciu miesiącach 2020 r.

Początek tego roku nie był łaskawy dla producentów samochodów. Wciąż notujemy spadki sprzedaży, choć już jest lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy to spadek sprzedaży nowych samochodów wynosił około 70 proc. Od stycznia do maja 2020 r. w Polsce zarejestrowano 144 031 nowych samochodów (-38,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.).

Oto dwadzieścia czołowych modeli w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku:

Toyota Corolla: 6853 egzemplarze Skoda Octavia: 5863 Toyota Yaris: 5118 Skoda Fabia: 4685 Toyota RAV4: 3417 Dacia Duster: 3393 Toyota C-HR: 2878 Renault Clio: 2807 Volkswagen Golf: 2653 Skoda Superb: 2504 Fiat Tipo: 2369 Hyundai Tucson: 2211 Skoda Scala: 2041 Ford Focus: 2029 Skoda Kamiq: 1975 Volkswagen Passat: 1931 Kia Ceed: 1867 Nissan Qashqai: 1843 Toyota Aygo: 1778 Kia Sportage: 1777