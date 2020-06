Kolejna obwodnica w województwie opolskim. Kierowcy objadą Kędzierzyn-Koźle

Wojewoda opolski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Nowa obwodnica powstanie w ciągu drogi krajowej nr 40 i będzie miała długość 14,3 km. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kw. 2022 r.

Wydłużenie obwodnicy

Kędzierzyn-Koźle ma już fragment obwodnicy. Nowy odcinek będzie przedłużeniem istniejącej dwujezdniowej trasy w kierunku autostrady A4. Od ronda, które powstanie w ciągu DK40, droga pobiegnie nowym śladem, omijając Sławięcice i Ujazd. Następnie włączy się z powrotem do DK40 tuż za granicą województw opolskiego i śląskiego, na terenie gminy Rudziniec.

Zakres inwestycji

Do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie to jednojezdniowa droga z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1). Od tego skrzyżowania (czyli niemal od połowy długości obwodnicy) będzie miała tradycyjny przekrój z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach.

Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

Zalety obwodnicy

Nowa trasa przede wszystkim zapewni komfort ruchu tranzytowego. Poprawi też połączenie drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Dzięki tej obwodnicy z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z zakładów przemysłowych w Kędzierzynie-Koźlu.

