Klasa premium również odbija się od dna. Na rynku widać spore ożywienie

W maju 2020 r. Polacy zarejestrowali 21 149 samochodów. O 55,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Wciąż jest bardzo źle, ale i tak lepiej niż w poprzednich miesiącach. Przynajmniej widać światełko w tunelu. Jeszcze lepiej sytuacja zaczyna wyglądać, jeśli spojrzymy na klasę premium. Według IBRM SAMAR nad Wisłą pojawiło się 4042 nowych luksusowych aut. O 34,09 proc. mniej niż w maju zeszłego roku, ale o 38,77 proc. w porównaniu z kwietniem 2020 r.

W maju najlepiej radziły sobie BMW i Mercedes. Obie niemieckie marki dzieli od siebie niewiele - Bawarczycy wygrali 1131 do 1126. Majowe podium domyka Audi z 745 rejestracjami. Najpopularniejszym modelem było BMW X5 (225 szt.). Dalsze miejsca to Volvo XC60 (203 szt.) poraz Mercedes Klasy C (202 szt.).

Klasa premium w kryzysowym 2020 roku

Przez cały 2020 r. sprzedaż samochodów luksusowych wyniosła 26 367 i jest o 17,55 proc. mniejsza w porównaniu z 2019. Oto najpopularniejsze marki i modele tego roku. Wymieniamy czołową piątkę.

Top 5 marek premium:

Mercedes - 6 546 szt. BMW - 6 305 Audi - 5 113 Volvo - 4 422 Lexus - 1 524

Top 5 modeli premium

Volvo XC60 - 1 736 szt. BMW serii 3 - 1 167 Volvo XC40 - 1 111 Audi Q5 -1 039 Mercedes Klasy A - 928