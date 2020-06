Nowy Batmobil na zdjęciach. W filmie będzie dopiero za rok

Film w reżyserii Matta Reevesa będzie się nazywał po prostu "The Batman", a tytułowego bohatera zagra Robert Pattinson, ale nas bardziej interesuje rola samochodu.

Tym razem Lucius Fox, nadworny spec od zabawek Batmana, postawił na prostotę. Nowy Batmobil nie ma nawet pokrywy silnika. Ten jest umieszczony tuż za plecami kierowcy. Nie jesteśmy przekonani, czy z praktycznego punktu widzenia ma to sens.

Przecież pojazd Batmana od wielu generacji jest odporny na ostrzał z broni dużego kalibru. W tym przypadku jednostka napędowa wydaje się być narażona na szybkie zniszczenie, ale trzeba przyznać, że pojazd wygląda imponująco.

Konstrukcję można podziwiać na zdjęciach udostępnionych pochopnie przez Jeffa Frosta odpowiedzialnego za projekty scenografii do filmu. Artysta uwiecznił na nich nich model odzwierciedlający wygląd filmowego samochodu.

Batman i Batmobil fot. Warner Bros

Fotografie zostały szybko zniknęły z jego konta

W internecie nic nie ginie, wiec podało je dalej wielu użytkowników Twittera. Nowy Batmobil nie przypomina poprzednich wcieleń. Wygląda raczej jak pojazd z "Mad Maksa" albo nowoczesna wersja auta KITT bohatera serialu "Knight Rider" z lat 80-tych.

Jego linia przypomina też Dodge'a Chargera, ale konstrukcja jest zupełnie inna. Nowy Batmobil jest też mniej fantazyjny od starszych wersji i bardziej przypomina prawdziwy samochód. Mimo to, a może właśnie dlatego, wygląda mrocznie i robi duże wrażenie.

Nie wiadomo na bazie jakiego auta zostanie stworzona filmowa wersja wzorowana na projekcie ze zdjęć. Ewidentnie będzie miała silnik V8 umieszczony centralnie i napędzający tylne koła. Być pojazd mrocznego rycerza zostanie zbudowany od podstaw, co wcześniej już się zdarzało w przypadku ekranizacji słynnego komiksu.

Kiedy nowy film "The Batman" wejdzie na ekrany, warto go obejrzeć nie tylko z powodu Batmobila i efektownych scen pościgów. Ogłoszona przez reżysera obsada wgniata w ziemię. Oprócz Roberta Pattinsona zagrają w nim tacy aktorzy jak: Colin Farrell (Pingwin), Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Człowiek-Zagadka), Jeffrey Wright (komisarz Gordon) i John Turturro (Carmine Falcone). To będzie hit!