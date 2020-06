Fotelik samochodowy dla noworodka

Regulacje dotyczące fotelika dla noworodka

W maju 2015 roku zaczęły obowiązywać w Polsce nowe przepisy regulujące przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych. Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” została dopasowana do norm unijnych. Wśród najważniejszych punktów należy wyszczególnić zniesienie limitu wieku.

Pociecha do 150 centymetrów wzrostu musi jeździć w foteliku. Jest jednak jeden wyjątek. Jeśli dziecko ma więcej niż 135 cm i waży ponad 36 kilogramów (dopuszczalna waga przewidziana przez oferowane obecnie foteliki), może podróżować jak dorośli – na tylnym siedzeniu i w zapiętych pasach. Te parametry nas jednak nie dotyczą, bo poruszamy kwestię fotelika dla noworodka.

Fotelik dla noworodka – Testy zderzeniowe

Foteliki samochodowe dla noworodków poddawane są licznym testom zderzeniowym. Specjaliści badają odporność na uderzenia boczne, czołowe i w tył samochodu. Wobec tego, warto zajrzeć na stronę ADAC i sprawdzić, jak wypada w próbach upatrzony model. Niemcy oceniają produkty w skali 1-5. Dobry fotelik musi zyskać notę cztery lub pięć.

Obowiązkowo przyznawane są również certyfikaty homologacyjne. Norma ECE R129 oznacza pomyślne zaliczenie testów zderzeniowych (uderzenie boczne, czołowe). Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać.

Gdzie umieścić fotelik dla noworodka?

Przewożenie dziecka jest dopuszczalne z przodu, ale niezbyt bezpieczne. Warto też pamiętać, że w aucie pozbawionym pasów bezpieczeństwa funkcjonuje zakaz przewożenia osoby do lat 3. Gdzie zatem najbezpieczniej ulokować pociechę?

Rozsądek podpowiada, że najbezpieczniejsze miejsce stanowi siedzisko za kierowcą. Ten ma niezależny odruch ratowania własnego życia w skrajnej sytuacji. Badania wykazały jednak, że to mylne przekonanie. Boczne uderzenia najczęściej trafiają w lewą stronę pojazdu. Wobec tego, najbezpieczniej montować fotelik na środku kanapy. Takie rozwiązanie jest możliwe, gdy w samochodzie znajdują się trzypunktowe pasy bezpieczeństwa lub mocowanie Isofix. Jeśli nie, eksperci zalecają ulokowanie fotelika dla noworodka lub podkładki za siedzeniem pasażera. To nie tylko bezpieczne, lecz również komfortowe dla osoby prowadzącej pojazd. Podczas postoju ma dobry kontakt z dzieckiem.

Jaki foteli samochodowy dla noworodka?

Dziecko szybko rośnie, więc w trakcie jego życia aż trzy razy należy zmienić wielkość fotelika. Dla najmłodszych (0-15 miesięcy) przewidziano produkt oznaczony kategorią 0. To kołyska montowana tyłem do kierunku jazdy. Jeśli główka pociechy zacznie wystawać poza obrys fotelika, warto poszukać większego rozmiaru.

Na rynku są też dostępne foteliki uniwersalne (0-36 kilogramów). Jednak, w większości przypadków mogą nie zapewnić tak dobrego dopasowania do dziecka, na poszczególnych etapach jego rozwoju, jak produkty dopasowane do wieku, wzrostu i wagi potomstwa.

By fotelik dla noworodka spełniał swoje zadanie, musi być stabilny. Nie może kiwać się na boki ani przesuwać do przodu. Dysponując w samochodzie mocowaniem Isofix, warto poszukać dopasowanego do niego siedziska. Z testów wynika, że takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze względem przypinania oparcia pasami bezpieczeństwa.

Mając na względzie komfort użytkowania, należy też zwrócić uwagę na detale. Szeroka i wygodna rączka ułatwi przenoszenie kołyski z dzieckiem w środku. Wyściółka powinna być wykonana z przyjemnego dla skóry materiału, łatwa w demontażu i prania w pralce.

Fotelik dla noworodka jest ustawiony w pozycji leżącej, więc kluczem dla jego komfortu będzie również szeroka regulacja kołyski. W przypadku większych dzieci, ten szczegół ma równie duże znaczenie. Oparcie powinno mieć możliwość odchylenia, by maluchowi głowa nie „uciekała” do przodu.

Ile kosztuje fotelik dla noworodka?

Decyzja o kupnie fotelika nie należy do łatwych. Na ten cel trzeba wygospodarować przynajmniej kilkaset złotych, choć najdroższe foteliki dla noworodka mogą kosztować nawet kilka tysięcy zł.

Warto też pamiętać o policyjnym taryfikatorze. Za przewożenie dziecka bez fotelika, policjant wystawi mandat w wysokości 150 złotych i dopisze do konta kierowcy sześć punktów karnych.