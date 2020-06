Zakaz jazdy motocyklem w niedzielę? Niemcy chcą wprowadzić nowe przepisy

Od kilku miesięcy w Niemczech trwają prace mające na celu zmniejszenie hałasu na ulicach. Najprostszą metodą jest obniżenie dopuszczalnego poziomu głośności wydechów w samochodach spalinowych. Za hałas są też odpowiedzialne motocykle. Już niedługo w życie wejdzie przepis dopuszczający do ruchu tylko te jednoślady, których wydechy będą cichsze niż 80 dB. Taki przepis ma zniechęcić do modyfikowania wydechów (karą za niespełnienie norm ma być nawet skonfiskowanie motocykla), ale mierzy także w niektóre seryjne egzemplarze ze standardowymi tłumikami.

Zakaz jazdy motocyklem w niedziele i święta

Rada Federalna wpadła na jeszcze jeden pomysł. Rozważają wprowadzenie całkowitego zakazu jazdy motocyklami w niedziele i święta, by zapewnić w te dni spokój obywatelom. Nowe prawo nie obejmowałoby motocykli elektrycznych.

Póki co to tylko pomysł i nie wiadomo czy tak restrykcyjny zakaz wejdzie w życie. Z pewnością byłoby to duże ograniczenie dla motocyklistów, ale póki co minister transportu Badenii-Wirtembergii poparł wstępny projekt. Pozostaje czekać na rozwój sytuacji.

