Brzesko: pasażer wyszedł z autokaru przez okno. W czasie jazdy i razem z szybą [WIDEO]

Potem poprawił marynarkę i dalej udał się na piechotę. Daleko nie zaszedł, bo został zatrzymany przez kierowcę oraz innych pasażerów. Razem zaczekali na policję i pogotowie ratunkowe, bo w czasie ewakuacji zdesperowany podróżnik poranił się odłamkami szkła. Był trzeźwy.

REKLAMA

Całe zdarzenie miało miejsce w Brzesku, miejscowości pomiędzy Krakowem i Tarnowem, we wtorkowe (02.06) popołudnie. Zostało nagrane przez kamerkę umieszczoną w samochodzie podążającym za autokarem i opublikowane na portalu YouTube. Poniżej zamieszczamy ten film.

Okazało się, że niecodzienna decyzja 38-letniego mężczyzny była efektem utarczki z kierowcą. Nie do końca wiadomo co ją rozpoczęło, ale rzekomo zorientował się, że wsiadł w złym kierunku i chciał zmienić środek transportu. Biorąc pod uwagę, że autokar, którym jechał kursuje z Londynu do Przemyśla, wydaje się to co najmniej dziwne.

Zanim nerwowy podróżnik wysiadł przez okno, wybił szybę przy pomocy jednego z młotków ratunkowych, które wiszą na ścianie w każdym autokarze. Następnie skorzystał ze stworzonego w ten sposób wyjścia awaryjnego. Użył go niezgodnie z przepisami, przy okazji narażając na szwank zdrowie i bezpieczeństwo pozostałych pasażerów, innych uczestników ruchu oraz własne.

Teraz będzie musiał ponieść koszty zniszczeń i zasłużoną karę. Zostały mu postawione zarzuty zniszczenia mienia o wartości pięciu tys. zł, za co grozi do pięciu lat więzienia. Mimo to jego zachowanie spotkało się z wyjątkowym zrozumieniem komentatorów. Jeden z nich stwierdził rozbrajająco: "A co miał innego zrobić?"