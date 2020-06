Dacia szykuje 7-osobowego SUV-a. Będzie bestseller na miarę Dustera?

Dacia zapowiedziała rynkowy koniec Lodgy. Mimo praktyczności i ponadprzeciętnej przestronności, model ten nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Inaczej sprawa wygląda jednak w przypadku Dustera, który w zasadzie od swojego debiutu nie schodzi ze szczytów list sprzedaży. Marka podjęła więc decyzję o wycofaniu nieco nudnego Lodgy i zastąpieniu go w gamie 7-osobowym SUV-em.

Wtopa i bestseller

W 2019 roku Dacia sprzedała niecałe 29 tys. egzemplarzy rodzinnego Lodgy. Może się wydawać, że to dużo, ale dla porównania do nowych właścicieli trafiło ponad 220 tys. Dusterów. Moda robi swoje - SUV-y są coraz bardziej modne, a rodzinne kombi-vany mimo praktyczności uznawane są za nudne i odchodzą do lamusa.

Większy Duster

Jak ustalił portal AutoGaleria.pl, Dacia już wiosną przyszłego roku zaprezentuje zupełnie nowy model. Ma być to SUV zbudowany na platformie CMF-B, którą znamy m.in. z Renault Clio czy Nissana Juke. Nowy model ma być mocno inspirowany Dusterem, ale ma być większy i bardziej masywny. Na pokładzie zmieści nawet siedem osób, ale gama silnikowa i elementy wnętrza prawdopodobnie zostaną zapożyczone z Dustera.

Pod maskę nowego rumuńskiego SUV-a trafią więc prawdopodobnie jednostki 1.0 i 1.3 TCe, a także wysokoprężny 1.5 dCi. Jest szansa, że nowy SUV Dacii dostanie także napę hybrydowy z Renault Clio, czyli 140-konny tandem silnika 1.6 oraz baterii o pojemności 1,2 kWh.

Duster w terenie radził sobie nadspodziewanie dobrze. Albert Zawada / Agencja Gazeta