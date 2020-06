Grupa McLaren zwolni 1200 osób. To część planu restrukturyzacji

Konsorcjum McLaren Group składa się z trzech firm: McLaren Applied (wytwarza nowoczesne kompozyty i elektronikę), Automotive (produkuje supersamochody) i Racing (zajmuje się wyścigami F1 i pozostałymi). Zwolnienia pracowników obejmą wszystkie z nich, oraz pracowników biurowych grupy, a łączna liczba ma osiągnąć 1200 zredukowanych etatów. To tylko część programu restrukturyzacji, który ma sprawić, że grupa firm stanie się znowu dochodowa.

Financial Times poinformował, że w pierwszym kwartale 2020 r. McLaren Group poniosła stratę w wysokości 133 mln GBP, a obroty w tym czasie wyniosły 109 mln GBP. Strata w całym 2019 r. to 24 mln GBP, ale przychód rok do roku wzrósł o 18 procent.

To niewątpliwie ciężkie czasy dla naszej firmy, a zwłaszcza dla pracujących w niej ludzi, ale mamy plan wyjśc z sytuacji obronną ręką i udowodnić, że jesteśmy wydajnym zrównoważonym przedsiębiorstwem będącym na prostej drodze do przywrócenia dochodów

- powiedział Paul Walsh, prezes McLaren Group.

To ciężkie czasy dla firm, które żyją ze sportów motorowych i sprzedaży supersamochodów. Mimo, że klienci McLarena są grupą o najbardziej stabilnych dochodach, wielu z nich odłożyło decyzję o zakupie samochodu z różnych powodów. Dodatkowo zamknięcie fabryki uniemożliwiło wyprodukowanie samochodów dla tych, którzy chcieli je kupić, ale w wersjach zgodnych z indywidualną specyfikacją.

Nie tylko dla zwalnianych osób, ale dla wszystkich fanów motoryzacji jest to mało pomyślna wiadomość, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu producent jednych z najbardziej oryginalnych samochodów sportowych na świecie przetrwa kryzys, a cała grupa stanie się rentowna.

Motoryzacyjna część McLaren Automotive ma ambitne plany na najbliższe miesiące. Chce rozpocząć sprzedaż nowego modelu McLaren 765LT już w październiku 2020 r., a niesamowity speedster McLaren Elva ma trafić do klientów na początku 2021 r.

McLaren 765LT fot. McLaren