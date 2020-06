Top 10 najbardziej awaryjnych silników w USA. Audi A4 na pierwszym miejscu

Audi A4 to najbardziej awaryjny samochód w USA

Przynajmniej jeśli brać pod uwagę odsetek uszkodzonych jednostek napędowych w całkowitej liczbie sprzedanych samochodów. Powaga problemów raportowanych przez użytkowników została oceniona na podstawie dwóch czynników: kosztu oraz czasu naprawy.

Na szczycie listy aut z najbardziej awaryjnymi silnikami znalazło się Audi A4 (B8) z lat 2009-2010 z wyposażone w silnik o pojemności 2 l. Chodzi o jednostki napędowe 2.0 Turbo o oznaczeniu kodowym EA888, a konsumenckim 2.0 TFSI. Usterki zdarzały się przy przebiegu ok. 170-250 tys. km.

W Europie te jednostki napędowe także nie mają dobrej opinii. Kierowcy narzekają przede wszystkim na ponadnormatywne zużycie oleju, które najczęściej jest wywołane przez zbyt delikatne pierścienie tłokowe. Inną wadą tych silników jest rozciągający się łańcuch napędu rozrządu.

Na drugim miejscu znalazł się jeden z najpopularniejszych samochodów w USA - pickup Ford z serii F, a dokładnie model F-350 z 2008 r. z potężnym turbodieslem V8 pod maską. Silnik z 6.4 z rodziny PowerStroke o faktycznej pojemności 6,3 l i mocy 350 KM okazuje się bardzo awaryjny. Problemy najczęściej zdarzały się przy przebiegu w granicach 100-190 tys. km.

Podium zamyka stylizowany na lata przedwojenne Chrysler PT Cruiser z 2001 r. Wersja z czterocylindrowym silnikiem o pojemności 2,4 l w Stanach Zjednoczonych była najtańszą odmianą napędową PT Cruisera. W Europie bardziej popularny jest model z silnikiem o pojemności 2 l.

Samochód miał być hitem w USA, ale okazał się niewypałem. Do jego licznych wad można teraz dodać awaryjny silnik, zwłaszcza w modelach z pierwszych lat produkcji. Uszkodzenia wolnossącej jednostki napędowej o pojemności 2,4 l i mocy 150 KM przytrafiały się użytkownikom najczęściej przy przebiegu 160-200 tys. km.

Mini Cooper 2008 fot. BMW

Mini Cooper z 2008 znalazł się tuż za podium

Na czwartym miejscu listy Consumer Reports trafił inny samochód o w stylu retro, tym razem to światowy hit. Jednak jednostka napędowa wersji Mini Cooper z 2008 r. nie należy do jej mocnych stron. Pod maską był wolnossący silnik o pojemności 1,6 l oraz mocy 120 KM bazujący na konstrukcji Peugeota. Awarie dręczyły użytkowników uroczego Mini Coopera najczęściej przy przebiegu 200-210 tys. km.

Na dalszych miejscach czołowej dziesiątki znalazły się samochody typowe dla amerykańskiego rynku: Chevrolet Equinox z 2010 r. z silnikiem o poj. 2,4 l znany również jako GMC Terrain, Jeep Wrangler z takim samym jak w PT Cruiserze silnikiem 2.4, Cadillac SRX z 2010 r., SUV Acura MDX pierwszej generacji z 2003 r. z silnikiem V6 o poj. 3,5 l (jest również w innym modelach Acury i Hondy, m.in. w vanie Odyssey), Buick Lucerne z 2006 r. z podstawowym silnikiem 3.8 V6 i SUV GMC Acadia z 2010 r. z jednostką napędową 3.6 V6 o mocy 288 KM.

Wiele modeli z listy jest w sprzedaży tylko w USA

Co rzuca się w oczy w podsumowaniu raportu? Że najczęściej awariom ulegają silniki w najpopularniejszych samochodach - najtańszych wersjach chętnie kupowanych w USA modeli aut. Zazwyczaj są to wolnossące benzynowe jednostki o 4 lub 6 cylindrach. Zwykle zdarza się to przy przebiegu 200 tys. km i większym.

Trzeba jednak pamiętać, że poza pickupami, turbodiesle niemal nie zdarzają się w samochodach osobowych sprzedawanych na terenie USA. Stąd ich brak w zestawieniu, poza jednym wyjątkiem. Oprócz tego wielu popularnych w Europie marek, w USA w ogóle nie ma w sprzedaży (przede wszystkim europejskich), a inne oferują zupełnie inną gamę samochodów (głównie japońskie). Pełne zestawienie modeli z podanymi latami produkcji i przebiegami, przy których najczęściej wystąpiły awarie, publikujemy poniżej.

Audi A4, 2010 r., 172-246 tys. km Ford F-350, 2008 r., 105-192 tys. km Chrysler PT Cruiser, 2001 r., 165-214 tys. km Mini Cooper, 2008 r., 196-208 tys. km Chevrolet Equinox/GMC Terrain, 2010 r., 136-175 tys. km Jeep Wrangler, 2006 r., ok. 241 tys. km Cadillac SRX, 2010 r., ok. 209 tys. km Acura MDX, 2003 r., ok. 306 tys. km Buick Lucerne, 2006 r., 187-230 tys. km GMC Acadia, 2010 r., 171-208 tys. km

Chrysler PT Cruiser fot. Chrysler