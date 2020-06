Powstanie kolejny fragment trasy S16. Już za trzy lata pojedziemy nowym odcinkiem

Gość: jjo godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Cały czas mnie interesuje przeprawa przez teren Wielkich Jezior. Uważam, że droga ekspresowa tam jest niezwykle potrzebna , ochrona przyrody także. Szybka droga bez korków i postojów dymiących ciężarówek to jest (!!!) także ekologia. Mimo wszystko tam jest unikatowa przyroda i jak sobie drogowcy poradzą z tematem? Przejścia dla zwierząt , mosty nad jeziorami , grunt torfowy, krajobrazy itp. Jest to niezwykle trudna inwestycja. Przypomnę że w Niemczech jedna z autostrad na północ na podobnym terenie się zawaliła, właśnie na torfowiskach - całkiem nowa droga oddana do użytku w drugiej dekadzie XXI w.