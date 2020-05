"Coraz więcej S19 wokół Białegostoku". Przetargi na dwa ważne odcinki Via Carpatia

Via Carpatia, droga ekspresowa S19 to dla Polski Wschodniej, w tym dla Podlasia szansa na rozwój, nowe inwestycje i miejsca pracy. Realizacja tego projektu obejmuje także budowę obwodnicy Białegostoku, która pozwoli mieszkańcom tego miasta na odetchniecie od uciążliwego ruchu tranzytowego

- powiedział wiceminister infrastruktury Rafal Weber.GDDKiA podaje, że ogłoszono przetarg na na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. To 10-kilometrowy odcinek Krynice (od istniejącej DK65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód (z węzłem) oraz prawie 13-kilometrowy odcinek Białystok Południe (bez węzła) - Ploski nad Narwią. Oba fragmenty S19 to w sumie około 23 kilometry dwujezdniowej drogi ekspresowej w przekroju 2x2, przystosowanej do ciężkiego ruchu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami, to kierowcy nowymi fragmentami S19 pojadą w 2024 r. Harmonogram prac:

29 maja 2020 r. - przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dz.U. UE.

3 czerwca 2020 r. - wszczęcie postępowania .

6 sierpnia 2020 r. - termin składania/otwarcia ofert .

IV kwartał 2020 r. - zawarcie umowy z wykonawcą.

2022-2024 - realizacja zadania.

Aktualna mapa S19 fot. GDDKiA