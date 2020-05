W taryfikatorze pojawi się nowy mandat. Kierowca może zostać ukarany za brudny samochód

Nowy mandat w taryfikatorze tylko dla przewoźników

O nowym mandacie zrobiło się głośno, a przez media społecznościowe przetoczyła się niemała burza. Trzeba przyznać, że hasło "dzień dobry, panie kierowco, ma pan brudno w samochodzie, będzie mandat" jest bardzo nośne i wzbudza kontrowersje, ale nie jest to do końca prawda. Osoby prywatne takich słów od policjanta nie usłyszą. Nowy mandat dotyczy wyłącznie przewoźników. Martwić muszą się więc m.in. taksówkarze, kierowcy autobusów i autokarów oraz prywatni przewoźnicy.

REKLAMA

Nowy mandat nie jest też zbyt wysoki i wynosi 100 zł. Będzie go można dostać za "niezapewnienie podróżnym odpowiednich warunków higieny". MSWiA zdecydowało się na zmiany w taryfikatorze z powodu epidemii. Groźba kary ma zmobilizować przewoźników do przestrzegania nowych zasad oraz utrzymywania czystości w środkach transportu. Pojazdy muszą być dezynfekowane (w czystości utrzymywane mają być zwłaszcza uchwyty, podłokietniki oraz oparcia foteli), a pasażer ma mieć dostęp do środka do dezynfekcji.

Nowy mandat zacznie obowiązywać po wejściu w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Projekt zmian już ogłoszono na stronach rządu. Konkretnej daty jeszcze nie znamy, ale ma to być "wkrótce".

Zobacz wideo Maseczki ochronne - nie popełniaj tych błędów

Takie wykroczenie już w polskich przepisach istniało

"Auto Świat" zwraca uwagę, że przepis o zachowaniu czystości wprowadzono do Kodeksu wykroczeń już w 2009 r. Z powodu nowej sytuacji został uzupełniony, a wykroczenie wpisano także do taryfikatora mandatów. Do tej pory takie kary nakładano sporadycznie. Konkretna stawka mandatu (100 zł) sprawi, że policjanci z pewnością będą znacznie częściej sprawdzać, a także karać za to wykroczenie.

Art. 117. § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.