Nowy Hyundai Santa Fe dostanie nową platformę. Facelifting czy wielka rewolucja?

Hyundai Santa Fe jest na rynku do dwóch lat. Producent przygotowuje się jednak do faceliftingu, aby ujednolicić systematycznie odświeżaną gamę modelową. Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian będzie zmodernizowana płyta podłogowa. To dość odważny zabieg jak na facelifting, a nie nową generację. Platforma podłogowa nie będzie jednak nową konstrukcją, a jedynie przebudowaną "starą". Co ciekawe, dokładnie tą, którą znajdziemy w nowej Kii Sorento. Jej podstawową zaletą jest możliwość elektryfikacji modelu i Santa Fe pójdzie tą drogą.

W odświeżonym modelu Santa Fe pojawią się nowe zelektryfikowane jednostki napędowe. Po raz pierwszy w tym modelu oferowany będzie napęd hybrydowy i hybrydowy typu plug-in. Można się spodziewać, że gama silnikowa będzie zbliżona do tej oferowanej w Kii Sorento. Wersja hybrydowa będzie bazowała na motorze 1.6 T-GDI - tandem silnika spalinowego i elektrycznego zaoferuje 230 KM. Poza tym w ofercie znajdziemy 2.2-litrowego diesla z rodziny silników "Smartstream" o mocy 200 KM.

Nowy Hyundai Santa Fe będzie dostępny w Europie od września 2020 roku.

Hyundai Santa Fe facelifting 2020 teaser Hyundai