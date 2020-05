Trzech nastolatków ukradło 400 litrów paliwa. Dwóch kradło, trzeci kupował

Policja w Brzozowie otrzymała zgłoszenie, że z maszyn budowlanych znajdujących się na terenie placu budowy drogi Izdebki - Jabłonka znika olej napędowy. Do kradzieży paliwa miało dochodzić przez ostatnie pięć miesięcy.

Kilka dni temu udało się ustalić, że związek z kradzieżami oleju napędowego mają trzej młodzi mężczyźni. Wszyscy to mieszkańcy powiatu brzozowskiego, w wieku 16, 17 i 18 lat. Jak się okazało, od grudnia ubiegłego roku do maja br., mężczyźni ukradli łącznie około 400 litrów oleju napędowego. Dodatkowo 17-latek usiłował włamać się do maszyny zaparkowanej na placu budowy.

Dwóch kradło, trzeci kupował

Policjanci ustalili, że sposób działania sprawców za każdym razem był podobny. 16 i 17-latek w nocy szli na plac budowy, gdzie stały zaparkowane maszyny budowlane i z baku koparki kradli paliwo do wcześniej przygotowanych pojemników. Jednorazowo byli w stanie ukraść od 20 do 70 litrów. Następnie skradzione paliwo sprzedawali po niższej cenie zamieszanemu w sprawę 18-latkowi.

Na ten moment ustalono, że mężczyźni mają związek co najmniej z 10 przestępstwami dokonanymi na szkodę jednego pokrzywdzonego. 17 i 18-latek usłyszeli już zarzut kradzieży. Dodatkowo 17-latek odpowie także za usiłowanie włamania. Sprawą 16-latka zajmie się sąd rodzinny. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast za kradzież z włamaniem nawet do 10 lat.

Zabezpieczone zbiorniki z paliwem Policja