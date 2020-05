Renault może zniknąć z rynku. Tak twierdzi francuski minister finansów

qawsedrftg 3 godziny temu Oceniono 9 razy 1

Eko, elektro a Chińczyk się śmieje. Europa sama się wykańcza. Nowa moda to uzależnianie POmocy od przejścia na Eko. Tak się dzieje w Austrii z liniami Austrian, chcą tego zielone lewaki w koalicji rządowej. Ale co taka mała linia lotnicza może zrobić? Do samolotów nie można wlać oleju rzepakowego jako paliwa, no niestety ale nie jest to takie proste... certyfikacje, wymogi, zgoda producenta... więc się zwinie zapewne a jej miejsce zajmie coś chińskiego, arabskiego, rosyjskiego. No i tak.