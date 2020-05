Nowe ograniczenia ruchu na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Jej stan jest tak zły, że kierowcy muszą zwolnić

Warszawska Trasa Łazienkowska ma blisko 50 lat - powstała w latach 70. XX wieku. Jest jedną z najbardziej ruchliwych tras w stolicy, a natężenie ruchu sięga 100 tys. pojazdów na dobę. Stan techniczny niektórych wiaduktów na Agrykoli pozostawia wiele do życzenia, więc czeka je gruntowna przebudowa. A raczej budowa od podstaw - stare wiadukty mają zostać rozebrane, a w ich miejscu powstaną nowe obiekty. Póki co ich nośność jest utrzymywana dzięki zastosowaniu tymczasowych podpór.

REKLAMA

Ograniczenie do 40 km/h na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich

40 km/h na Trasie Łazienkowskiej

By wiadukty na Trasie Łazienkowskiej dosłownie się nie rozpadły, Zarząd Dróg Miejskich postanowił wprowadzić częściowe ograniczenia w ruchu. Mowa o ograniczeniu prędkości do 40 km/h na obu wiaduktach (na odcinku ok. 400 metrów). Wydłuży to czas przejazdu wiaduktem o ok. pół minuty, ale zmniejszy ryzyko dalszych uszkodzeń konstrukcji. Do 5 ton zostanie ograniczony również dopuszczalny tonaż pojazdów poruszających się lewymi, wewnętrznymi pasami.

Musimy zwolnić, ale planu budowy nie ma

Utrudnienia potrwają do czasu przebudowy obiektu, ale nie wiadomo kiedy ona nastąpi. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji, ale ogłoszenie przetargu planowane jest dopiero na wakacje. Prace nad projektem przedłużały się m.in. ze względu na ponad dwuletnie oczekiwanie na decyzję środowiskową.

Zobacz wideo

Prace obejmą nie tylko wymianę obiektów, które zostaną dostosowane do obecnych standardów. Wiadukty zostaną poszerzone tak, aby pomieścić również ruch pieszy i rowerowy. Powstaną także pochylnie umożliwiające łatwy dostęp do przystanków autobusowych Rozbrat.

W minionych latach wymianę przeszły obiekty na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim. Od kilku tygodni trwają prace przy odbudowie wiaduktu na Przyczółku Grochowskim.

Ograniczenie do 40 km/h na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich