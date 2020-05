Będzie dodatkowy pas na autostradzie A2 Warszawa - Łódź. Poczekamy na niego 5 lat

Najbardziej zatłoczony fragment autostrady A2 to odcinek od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, do węzła Konotopa na obrzeżach Warszawy. Od marca 2019 roku trwają prace związane z opracowaniem koncepcji i koniecznej dokumentacji, by poszerzyć ten fragment. Zadaniem projektantów jest wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2. Mowa o odcinku o długości ok. 43 km. Do wykorzystania jest pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady.

REKLAMA

Wykonawcą dokumentacji jest Transprojekt Gdański. Na projekt zaczekamy do listopada 2020 roku. Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji. Budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewidywane jest na drugą połowę 2025 r.

Zobacz wideo

Docelowo po cztery pasy ruchu

Docelowo autostrada A2 od węzła Konotopa do węzła Pruszków będzie miała po cztery pasy ruchu w każdym kierunku. Dalszy odcinek do granicy województwa mazowieckiego ma mieć po trzy pasy ruchu.

Natężenie ruchu

Poszerzenie autostrady A2 wiąże się z rosnącym natężeniem ruchu i planowaną realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Generalny Pomiar Ruchu z 2015 roku wskazuje, że na odcinku Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki natężenie wynosiło ok. 45 tys. pojazdów na dobę, na odcinku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem - ok. 57 tys. pojazdów na dobę, natomiast na wlocie do Warszawy pomiędzy Pruszkowem a Konotopą liczba pojazdów wyniosła ok. 75 tys. pojazdów na dobę. A liczby te stale rosną.