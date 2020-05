Nowe testy Euro NCAP. Sprawdzą w końcu, jak auto zachowuje się przy zderzeniu z innym

liczbynieklamia 4 godziny temu Oceniono 1 raz 1

> Ten test pozwoli sprawdzić, jak bezpieczne lub niebezpieczne są większe aut w momencie zderzenia z mniejszym



Nie bardzo wiem, czy jest w ogóle co testować. Zależy to w oczywisty sposób od masy obu pojazdów.



> minusowe punkty m.in. za niezastosowanie miękkich stref zgniotu

Z perspektywy drugiego pojazdu ważne jest też, czy strefa zgniotu jest długa (lepiej) czy krótka (gorzej), ale od tego tak samo wynikają wyniki przeciążeń w teście z nieruchomą przeszkodą, więc samochody z "twardą" strefą zgniotu już dziś dostają ujemne punkty.



Najciekawszym efektem będzie pogorszenie wyników aut elektrycznych, które są wciąż zdecydowanie cięższe od spalinowych. Na pewno będzie to pole do popisu dla miłośników teorii spiskowych.