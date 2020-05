McLaren 600LT Spider Segestria Borealis - model inspirowany pająkami. Tylko 12 sztuk, i tylko w USA

McLaren 600LT Spider to wydłużona i odchudzona wersja modelu 570S. Aby ze spidera uczynić jeszcze bardziej "spidermanowy" wóz, inżynierowie postawili na specjalną edycję. 600LT Spider Segestria Borealis to limitowana do 12 sztuk seria modelu inspirowanego największym pająkiem morskim występujących w Europie - Segestria Florentina.

Silnik i osiągi

Do napędu posłużył 3,8-litrowy silnik V8 o mocy okrągłych 600 koni mechanicznych. 600LT Spider Segestria Borealis rozpędza się od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,8 sekundy. O ile większość McLarenów to auta typowo sportowe i dość ascetyczne wewnątrz monokoku wykonanego z włókna węglowego, pajęcza edycja może się pochwalić bogatym wyposażeniem. Na pokładzie znajdziemy m.in. nagłośnienie Bowers&Wilniks z 12 głośnikami, kamerę i czujniki parkowania, system pneumatycznego podnoszenia przedniej osi (ułatwiający pokonywanie progów zwalniających czy zjazdy do garażu) oraz fotele obszyte alcantarą.

To jednak nie wszystko. 12 egzemplarzy Segestrii Borealis wyposażono w pakiet MSO Clubsport. W jego skład wchodzą lekkie stelaże foteli, tytanowe felgi czy dodatkowe wstawki z włókna węglowego.

Nietypowy kolor

Choć na pierwszy rzut oka McLaren 600LT Spider Segestria Borealis wydaje się czarny, tak naprawdę to bardzo ciemny i głęboki odcień zieleni, który podkreślono jaskrawymi, nieledwie fluorescencyjnymi zielonymi wstawkami i zaciskami hamulcowymi w tym samym odcieniu. Na spoilerze, osłonach lusterek czy zagłówkach foteli pojawiła się także ozdobna pajęczyna.

Cena

McLaren 600LT Spider Segestria Borealis będzie dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych i trzeba za niego zapłacić 275 500 dolarów, czyli około 1,15 mln zł. Trzeba przyznać, że nie jest to szczególnie wygórowana kwota jak na limitowaną do zaledwie 12 sztuk wersję hypercaru.

