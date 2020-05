Samochody elektryczne bez podatku VAT? Podobno chce tego Komisja Europejska

Zobacz wideo Wiceminister rozwoju wyjaśnia, kto będzie mógł skorzystać z bonu turystycznego [Studio Biznes odc. 37]

Samochody elektryczne będą nową rzeczywistością, która prędzej czy później będzie musiała zadomowić się w świadomości również przeciętnego Kowalskiego. Komisja Europejska najwyraźniej chce, aby stało się to prędzej niż później. Nie ma co ukrywać, poza nielicznymi wyjątkami, w Unii Europejskiej elektryków przybywa zdecydowanie zbyt wolno.

KE zaproponuje zniesienie VAT-u?

Jak donosi przedstawiciel agencji Bloomberg, Komisja Europejska chce zwolnić samochody zero-emisyjne z podatku VAT. Ma to mieć na celu przyspieszenie zielonej rewolucji w Unii Europejskiej.

Zdaniem Christophe'a Barraudy, który udostępnił informację na Twitterze, Bloomberg News dotarł do dokumentu, w którym unijni komisarze rozważają dodatkowe zachęty dla koncernów motoryzacyjnych, aby produkowały i sprzedawały samochody elektryczne.

Na pomoc w dostosowaniu rynku do planów stopniowego ograniczania emisji w Europie ma zostać przeznaczone nawet 20 mld euro w ciągu dwóch najbliższych lat. Dodatkowo europejscy włodarze zastanawiają się nad utworzeniem funduszu inwestycyjnego, który pobudziłby inwestycje w zero-emisyjne pojazdy. Na takie rozwiązanie przeznaczonych miałoby być kolejne 40-60 mld euro. Kolejnym rozwiązaniem jest postawienie do 2025 roku 2 mln ładowarek dla samochodów elektrycznych lub stacji tankowania dla pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii (np. wodorowych). Ostatnim punktem listy jest wspomniane zlikwidowanie podatku VAT dla samochodów zero-emisyjnych.

Komisja Europejska chce zatem nie tylko zachęcić branżę moto do mocniejszego wejścia na rynek samochodów zasilanych alternatywnymi źródłami energii. O ile oczywiście wieści te są prawdziwe, planuje również zachęcić do kupowania zero-emisyjnych pojazdów samych mieszkańców EU. I to w sposób zdecydowanie najbardziej znaczący kiedykolwiek.

Samochody elektryczne będą tańsze?

Zerowy VAT dla samochodów elektrycznych najprawdopodobniej nie będzie mógł być narzucony przez UE krajom członkowskim. Unia najpewniej zaleci zastosowanie takiego rozwiązania i da wszystkim członkom wolną rękę. Wtedy to od rządów poszczególnych krajów będzie zależało, czy zachęcą swoich obywateli do postawienia na zielone rozwiązania.

Gdyby tak stało się w Polsce, zerowy VAT bardzo zauważalnie obniżyłby cenę samochodów elektrycznych, które dla wiele wciąż są nieosiągalne finansowo. W połączeniu z planowanymi dopłatami do pojazdów na prąd stałby się bardzo mocną zachętą do zakupu elektryka.

W naszym kraju zielona rewolucja w motoryzacji przebiega niestety stosunkowo wolno. Jak wynika z danych Licznika Elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, w Polsce pod koniec kwietnia były zarejestrowane łącznie 11 132 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Tylko 56 proc. z nich (6 267 sztuk) to auta w pełni elektryczne. Pozostała część to hybrydy typu plug-in.