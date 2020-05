Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ ma pod maską 4-litrowy silnik o mocy 612 KM. Najmocniejsza propozycja BMW to X7 M50i xDrive z jednostką 4.4 o mocy 530 KM. Różnica na korzyść Mercedesa jest wyraźna, dlatego wiele osób dopytywało Bawarczyków o pełnoprawną emkę, ale BMW na razie konsekwentnie dementuje wszystkie plotki na ten temat. Premiery X7 M w najbliższym czasie raczej się nie spodziewajmy, ale coś dla najbogatszych klientów przygotowała właśnie Alpina. Lada chwila na drogi wyjedzie BMW Alpina XB7.

Pod tym oznaczeniem kryje się X7 z 4,4-litrową V-ósemką o następujących parametrach: aż 621 KM mocy (więcej niż w AMG) i 800 Nm maksymalnego momentu obrotowego, który dostępny jest od 2000 obr./min. Osiągi również robią wrażenie, bo pierwsza setka na liczniku to kwestia zaledwie 4,2 sekundy, druga - 14,9 s, a SUV rozpędzi się nawet do 290 km/h. Pamiętajcie, że mówimy o gigancie, który mierzy ponad 5,1 m, a w wersji M50i waży minimum 2320 kg. W naszej galerii znajdziecie sporo zdjęć BMW Alpina XB7, a poniżej zamieszczamy oficjalne wideo z nowym SUV-em w roli głównej.

Zadbano także o prowadzenie godne nowej mocy. Zawieszenie ALPINA Sport Suspension ma dawać możliwość doświadczania radości z jazdy na wiele sposobów - od komfortowego spokojnego połykania kolejnych kilometrów w luksusie (spójrzcie na zdjęcia kabiny) do dynamiki rodem z torów wyścigowych. Co więcej, SUV-a można obniżyć o 4 cm (pneumatyczne zawieszenie), by poprawić prowadzenie w zakrętach i dynamikę na wyższych prędkościach. Z kolei o dźwięk V8 dba specjalny układ wydechowy.

Polskie ceny BMW Alpina XB7 nie są jeszcze znane, ale możemy być pewni, że będzie to bardzo wysoka kwota. BMW X7 M50i xDrive kosztuje wyjściowo 512 400 zł, a wspomniany GLS AMG 63 - minimum 754 000 zł. Dla klientów, którzy kupują takie SUV-y wysoka cena nie będzie jednak żadną przeszkodą.