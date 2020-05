Minister Szumowski ma w garażu mercedesa z 1959 r., a także dwa inne auta

Minister Łukasz Szumowski ma dwie toyoty. Jedną z nich jest dobrze wszystkim znany miejski hatchback z segmentu B - model Yaris z 2006 r. Druga toyota to już znacznie ciekawszy Land Cruiser z 2005 r. Jednak żaden z tych dwóch samochodów nie wzbudza takiego zainteresowania, jak trzecie auto ministra. Zabytkowy mercedes z 1959 r. Łukasz Szumowski został o niego zapytany przez dziennikarzy money.pl w wywiadzie:

Zawsze o takim marzyłem. Nie będę ukrywał, ale jako lekarz zarabiałem o wiele więcej niż jako minister. I dlatego postanowiłem sobie kupić auto sprzed ponad połowy wieku. Więcej szaleństw nie pamiętam.

Mercedes, o którym mowa, to 220 S z 1959 r. Nie wiemy jednak, czy chodzi o W 180 (popularnie "Duży Ponton"), czy może jego następcę W 111, którego fani klasycznych mercedesów znają jako "Skrzydlaka". W 1959 r. Daimler sprzedawał obydwie generacje modelu. Sam minister tych wątpliwości jeszcze nie rozwiał. Jak zawsze znakomicie obeznany w klasykach "Auto Świat" zwraca uwagę, że prawdopodobnie jest to W 180 (w produkcji 1954-1959), ponieważ przy W 111 (1959-1968) do nazwy często dodawano literę "b". W oświadczeniu widniałby więc 220 Sb lub 220 SEb.

Samochód ministra Szumowskiego nigdy nie został sfotografowany. Na zdjęciach widzicie 220 S z materiałów prasowych Daimlera. Minister zdrowia wydaje się być prawdziwym fanem motoryzacji - swojego klasyka dopieszczał i naprawiał podobno przez okrągłe dziesięć lat.