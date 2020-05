Producenci samochodów otwierają wirtualne salony sprzedaży

Taka jest najnowsza tendencja rynkowa. Odpowiednie rozwiązania informatyczne z pewnością tworzą i pozostałe firmy. Niedługo zakup samochodu online będzie normalną czynnością. Są klienci, którym nic nie zastąpi oglądania samochodu na żywo albo jazdy testowej, ale znacząca większość skorzysta z oferty wirtualnych salonów.

Narzędzia do zakupu samochodu w Internecie pojawiły się z potrzeby chwili, ale na pewno zostaną z nami na stałe. Z kilku powodów. Po pierwsze od dawno zanosiło się na to zanosiło, a część procesu zakupu już wcześniej była realizowana za pośrednictwem Internetu. Często klienci pojawiali się u dealera tylko, aby go przypieczętować podpisaniem umowy. Teraz mogą pominąć ten etap, a wymarzone auto zostanie im przywiezione pod dom.

Zobacz wideo Internetowy salon Toyoty

Większość narzędzi istniała od dawna, trzeba było tylko je zintegrować. Strony większości producentów mają rozbudowane konfiguratory z możliwością wizualizacji wymarzonego samochodu. Funkcjonują także czaty ze sprzedawcami. Wystarczy je uzupełnić o wideorozmowę i rozwiązać problem dostarczenia samochodu oraz dokumentów do nowego właściciela.

Oprócz wygody mamy szansę na wynegocjowanie lepszej ceny

Taka metoda zakupu samochodu zdobywa popularność zwłaszcza u osób, które nie chcą kupić gotowego auta stojącego na placu. W przypadku indywidualnej konfiguracji i tak nie mogły zobaczyć przyszłego zakupu przed zamówieniem, więc pominięcie wizyty w salonie sprzedaży nie wiąże się z żadną stratą.

Zobacz wideo Wirtualny salon Mercedesa

Przykład dają też firmy, które nigdy nie miały salonów sprzedaży, a bez problemu znajdują nabywców. Od razu przychodzi na myśl Tesla, która udowadnia, że wystarczy zaoferować atrakcyjny produkt, a klienci zgłoszą się sami.

Poza wygodą, ważnym argumentem przemawiającym za kupnem samochodu w wirtualnym salonie, jest obniżenie kosztu całego procesu. Zaoszczędzonymi pieniędzmi faktycznie dzielą się obie strony - sprzedawca i kupujący. Tylko od cierpliwości i umiejętności negocjacyjnych zależy jaka część oszczędności przypadnie jednej, a jaka drugiej stronie transakcji.

Od wielu lat kolejne branże przenoszą handel detaliczny do Internetu. Teraz przyszedł czas na samochody. Wygląda na to, że wirtualne salony sprzedaży zostaną z nami na dobre.