Aero 4x4 polskiej armii to wyjątkowy pojazd w skali świata. Można go zrzucić ze spadochronem

"Pojazd Wojsk Aeromobilnych o wysokiej mobilności przeznaczony do desantowania techniką spadochronową" - tak dokładnie wojsko nazywa swój nowy pojazd. Armia zapłaci za 55 samochodów Aero 4x4 i 105 specjalnych przyczep około 33 milionów złotych. Pierwsze egzemplarze są gotowe i trafiły na służbę do 6 Brygady Powietrznodesantowej. Żołnierze zdążyli je już przetestować na poligonie w Żaganiu, co możecie obejrzeć na poniższym filmie. Aero można zrzucać na dwóch spadochronach z samolotów, np. C-130 Hercules lub CASA. Możliwy jest także transport śmigłowcem - pojazd jest wtedy pod niego podwieszany.

Aero 4x4 to polska konstrukcja na bazie Toyoty Land Cruiser LJ71 z krótkim rozstawem osi. Kultowa terenówka przyjeżdża do Polski z Japonii i jest gruntownie modernizowana w zakładach Auto Podlasie, Auto Special Modlniczka, Hibneryt oraz Kafar. Jak podaje "Auto Świat" to unikalna konstrukcja, bo mało która armia na świecie decyduje się na zrzucanie pojazdów tego typu z powietrza. Terenową toyotę wybrano ze względu na jej niezawodność i dostęp do części. Przy tak niskiej produkcji nie opłacało się opracowywać nowego pojazdu od nowa. Dlatego Aero 4x4 potrzebowało sprawdzonego w trudnych warunkach dawcy.

W Polsce demontowane jest nadwozie toyoty, które zastępuje konstrukcja rurowa. Modyfikowane jest podwozie i wzmacniane zawieszenie. Za napędzanie mierzącego 3,6 m długości i ważącego 1,8 t Aero 4x4 odpowiada wolnossący silnik Diesla o pojemności 4,2 l i mocy ok. 130 KM. Na utwardzonej drodze rozpędzi się do 100 km/h i może przewozić do 1,2 tony. Ponadto, auto wyposażone jest w dwie wyciągarki i można je uzbroić: w karabiny maszynowe (kaliber 5,56 mm lub 7,63 mm) albo granatnik automatyczny kalibru 40 mm.

Jeszcze w tym roku polscy żołnierze otrzymają kolejnych 18 sztuk Aero 4x4.

Aero 4x4 fot. Materiały prasowe