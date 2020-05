Dostawczaki na prąd - Citroen wprowadza model e-Jumpy

Samochody elektryczne powoli przestają oznaczać tylko małe, typowo miejskie wozidełka. Okazuje się, że nawet auta dostawcze zasilane energią elektryczną mają sens. Szczególnie w miastach, podczas dostawy towarów na ostatnich kilometrach.

Elektryczne trojaczki

Citroen e-Jumpy, Peugeot e-Expert i Opel Vivaro-e to "trojaczki" koncernu PSA. Auta bazują na platformie EMP2, którą przystosowano do dwóch rodzajów baterii - 50 kWh lub 75 kWh. W przypadku Citroena e-Jumpy zasięg możliwy do pokonania na pełnym naładowaniu wynosi około 230 kilometrów (według procedury WLTP) dla mniejszego akumulatora 50 kWh, lub 330 kilometrów dla akumulatora o pojemności 75 kWh.

Elektryczne dostawczaki grupy PSA wykorzystują tę samą jednostkę elektryczną. Mowa o silniku generującym 136 KM. Co ciekawe, ten sam elektryczny motor napędza nowego Opla Corsę-e, czy Peugeota e-208. Jednak w przypadku auta dostawczego musimy liczyć się z gorszymi osiągami. Citroen e-Jumpy do 100 km/h przyspieszy w 13,1 s, a prędkość maksymalną elektronicznie ograniczono do 130 km/h.

Trzy wersje nadwozia

Citroen e-Jumpy będzie występował w trzech długościach nadwozia, a jego ładowność będzie wynosiła do 1 275 kg. Największa odmiana pomieści w przestrzeni bagażowej ponad 6,5 m3 ładunku, a dodatkowo pociągnie tonową przyczepę.

Citroen e-Jumpy pojawi się w polskich salonach w drugiej połowie 2020 roku. Pod koniec roku dołączy do niego w pełni elektryczna wersja większego Jumpera i mniejszego Berlingo Van w przyszłym roku. Tym samym od 2021 r. cała flota samochodów użytkowych Citroena będzie obejmować również modele zelektryfikowane.

