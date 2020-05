Kiedy nie kończy się na mandacie? Policjant może przekazać sprawę do sądu

Spieszył się na święta, trafił do sądu

Policjanci z grupy SPEED patrolowali drogę ekspresową S3 nieoznakowanym radiowozem. Zatrzymali kierowce, który pędził z prędkością 230 km/h. Kiedy obejrzał nagranie z rejestratora tłumaczył, że spieszy się z rodziną na święta. W gęstej mgle, a przez to przy zdecydowanie ograniczonej widoczności, śliskiej nawierzchni i prędkości 230 km/h nie miałby szans właściwie zareagować na nagłe zagrożenie. Finał tej głośnej sprawy? Wcale nie mandat w wysokości 500 zł i 10 punktów karnych, a grzywna w wysokości 5000 zł i zakaz prowadzenia pojazdów przez rok. Zobaczcie sami "wyczyn" ukaranego kierowcy.

Zobacz wideo Gęsta mgła, mokra droga, na liczniku ponad 230 km/h. Śpieszył się na święta i stracił prawo jazdy

Kierowca nie musi przyjąć mandatu, a policjant go wystawić

Kierowca nie ma obowiązku przyjąć mandatu, o czym policjant musi go poinformować. Nie trzeba nawet podawać żadnej konkretnej przyczyny. Wtedy sprawa trafia do sądu i to sędzia zdecyduje, czy kierujący zasługuje na karę, a jeśli tak, to na jak wysoką. Co zrobić, kiedy nie zgadzasz się z mandatem opisaliśmy krok po kroku w oddzielnym materiale:

Nie wszyscy jednak wiedzą, że podobne prawa ma także policjant. Wcale nie musi nas ukarać mandatem. Są sytuacje, w których funkcjonariusz może zdecydować, że zasługujemy na znacznie wyższą karę, niż ta zapisana w aktualnym taryfikatorze. Spójrzmy na powyższe nagranie. Kierowca jechał 230 km/h w skrajnie trudnych warunkach, a na niebezpieczeństwo narażał nie tylko siebie, ale także wszystkich innych uczestniku ruchu. Przy tak niskiej widoczności tragedia to tylko kwestia czasu. 500 zł i punkty karne byłyby w tej sytuacji śmiesznie niską karą. Dlatego policjanci z grupy SPEED od razu przekazali sprawę do sądu. Ten ma znacznie większe możliwości, bo najwyższa możliwa grzywna to 5000 zł, a do tego sędzia może zadecydować o zakazie prowadzenia pojazdów. Nawet, jeśli byłyby to pierwsze punkty karne na koncie kierowcy.

W polskim prawie znajdziemy przepis, mówiący, że policja może wystąpić z wnioskiem o ukaranie, gdy:

zachodzą okoliczności przemawiające za wymierzeniem sprawcy wykroczenia surowszej grzywny, niż to jest dopuszczalne w postępowaniu mandatowym lub innego rodzaju kary albo za orzeczeniem środka karnego.

Kiedy policjant kieruje sprawę do sądu?

Nie ma tutaj jasnych wytycznych. Jechanie ponad 200 km/h po ekspresówce nie oznacza, że sprawa automatycznie trafi do sądu. Najlepszym przykładem może być sytuacja z ostatnich dni, kiedy grupa SPEED złapała pędzącego z taką prędkością SUV-a. Kierowca także rażąco przekraczał prędkość, ale robił to w słoneczny dzień na pustej drodze. W tej sytuacji policjanci stwierdzili, że mandat będzie w zupełności wystarczający.

Zobacz wideo SUV-em jechał 230 km/h. Złapała go Grupa SPEED. Kara? Najwyższa możliwa

