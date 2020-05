Rząd zmniejsza restrykcje - nowe przepisy od 18 maja. Co się zmieni dla kierowców?

Gość: Tedi 4 godziny temu Oceniono 11 razy 3

Używanie maseczek dla rowerzystów, uważam za kompletna bzdurę!!! Maseczki powodują kłopoty z oddychaniem. Podczas jazdy rowerem zapotrzebowanie na powietrze dla rowerzysty wzrasta. Teraz dylemat: jestem zdrowy, nie mam objawów korona wirusa, ale mogę poruszać się na rowerze po więziennej sesji w domu i co mi pomoże taka terapia, gdy padnę z braku powietrza? Bo jakiś mędrzec tak wymyślił. W cholerę z takim, głupim przepisem i takimi głupkami co to wymyślają. Najlepiej, to cały naród, oprócz decydentów zniewolić i zamknąć ich w domach. A co za różnica na co ja umrę czy na wirusa, czy z braku ruchu i powietrza. W końcu dojdzie do tego, że naród zrozumie do czego dąży władza i powstanie z kolan!!! i zaczniemy żyć jak ludzie.